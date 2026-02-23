¿Quién es Rosalinda González Valencia? La esposa de El Mencho y pieza clave del CJNG

Tiene un papel clave en la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, ella es La Jefa, la esposa de El Mencho. Conozca a continuación más sobre ella y su familia.
Nacida en Michoacán en 1963, Rosalinda pertenece a la familia González Valencia, un clan con fuerte presencia en el narcotráfico mexicano y vinculado al grupo criminal conocido como Los Cuinis, considerado durante años el brazo financiero del CJNG.
Su relación con Oseguera Cervantes no solo fue sentimental, sino también estratégica. Analistas señalan que el matrimonio consolidó la alianza entre el CJNG y la organización dirigida por sus hermanos, permitiendo combinar la fuerza armada del cartel con una compleja red empresarial dedicada al lavado de dinero.
De acuerdo con investigaciones oficiales, Rosalinda González supervisaba operaciones financieras y legales vinculadas a decenas de empresas utilizadas presuntamente para ocultar ganancias del narcotráfico, incluyendo negocios como hoteles, restaurantes y salones de belleza que funcionaban como fachadas comerciales.
Dentro del mundo criminal, llegó a ser conocida como “La Jefa”, apodo que reflejaba su influencia en la administración económica del cartel y su cercanía con las decisiones estratégicas del liderazgo encabezado por su esposo.
Las autoridades mexicanas la detuvieron por primera vez en mayo de 2018 en Zapopan, Jalisco, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aunque obtuvo su libertad tras pagar fianza, continuó bajo investigación por presuntos vínculos con el lavado de dinero del CJNG.
En noviembre de 2021 fue recapturada nuevamente por el mismo delito, luego de que las investigaciones federales señalaran que seguía participando en la estructura financiera del grupo criminal pese a los procesos judiciales abiertos en su contra.
Rosalinda es la madre de Rubén Oseguera González, identificado como uno de los principales operadores del CJNG y considerado durante años el segundo al mando de la organización antes de su captura y posterior condena a cadena perpetua en Estados Unidos.
Además de “El Menchito”, la pareja tuvo dos hijas, Jessica Johanna y Laisha Oseguera González, cuyos nombres también han aparecido en investigaciones internacionales relacionadas con apoyo financiero o vínculos indirectos con la estructura del cartel.
La familia política de Rosalinda mantiene una profunda conexión con el narcotráfico. Su hermano, Abigael González Valencia, fue identificado como líder de Los Cuinis, organización señalada por autoridades estadounidenses como una de las redes de lavado de dinero más sofisticadas del continente. Hoy, Rosalinda González Valencia permanece como una pieza clave para entender la estructura familiar y económica que sostuvo el crecimiento del CJNG durante más de una década, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes ligadas al narcotráfico mexicano.