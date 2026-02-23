¿Quién es Rosalinda González Valencia? La esposa de El Mencho y pieza clave del CJNG

La familia política de Rosalinda mantiene una profunda conexión con el narcotráfico. Su hermano, Abigael González Valencia, fue identificado como líder de Los Cuinis, organización señalada por autoridades estadounidenses como una de las redes de lavado de dinero más sofisticadas del continente. Hoy, Rosalinda González Valencia permanece como una pieza clave para entender la estructura familiar y económica que sostuvo el crecimiento del CJNG durante más de una década, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes ligadas al narcotráfico mexicano.