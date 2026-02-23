25 militares muertos y vuelos cancelados: así amanece México tras la muerte de “El Mencho”

Una de las actualizaciones más recientes es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de un operativo federal.