25 militares muertos y vuelos cancelados: así amanece México tras la muerte de “El Mencho”

México enfrentó una ola de violencia, con incendios y bloqueos en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento el pasado domingo de uno de los capos más buscados, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo con inteligencia de Estados Unidos.
Alias “El Mencho”, de 59 años, falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales, tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), realizado con apoyo de información proveniente de Estados Unidos, según informó la Secretaría de la Defensa.
En respuesta a la acción, comenzaron los llamados “narcobloqueos” en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El gobierno estatal activó el “código rojo” y suspendió el transporte público en algunas zonas y las clases presenciales este lunes.
Una de las actualizaciones más recientes es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de un operativo federal.
En Puerto Vallarta (Jalisco), uno de los principales destinos turísticos del país, se cancelaron vuelos. En todo el estado, el gobernador suspendió los eventos masivos, incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial 2026.
Las clases fueron oficialmente suspendidas en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Baja California y en la región del Istmo de Oaxaca.
En el resto del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no suspendió clases, aunque informó que no aplicará faltas a los estudiantes que no puedan presentarse por “problemas de movilidad” en algunas regiones y facultades.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse “informada y en calma” y reconoció a las fuerzas armadas por el operativo que derivó en el abatimiento del líder del CJNG.
Un día después de la muerte de “El Mencho”, pese a los disturbios registrados el pasado domingo, Omar García Harfuch sostuvo que “amanecimos sin ningún bloqueo en las carreteras” y que se mantiene en coordinación con los gobiernos estatales.
Sheinbaum destacó que los vuelos se deben restablecer en el país a partir de mañana 24 de febrero y aseguró que “hoy hay más tranquilidad. Hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y mucha coordinación”.