Penoso: Así fue la agresión de Jerry Bengtson al árbitro Armando Castro en el Olimpia vs Motagua

Bengtson no solo agredió a Armando Castro, sino que también le reclamó airadamente mientras Reyes caminaba hacia la zona de sustitución

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 09:35

Tegucigalpa, Honduras.- El delantero de Olimpia, Jerry Bengtson, volvió a quedar en el ojo del huracán tras protagonizar un nuevo episodio polémico en el fútbol hondureño. Esta vez, el experimentado atacante fue captado en el momento en que le jaló el brazo al árbitro Armando Castro, generando tensión en los minutos finales del encuentro entre Olimpia vs Motagua.

La acción ocurrió al minuto 81 del compromiso, cuando se realizaba una modificación en el segundo tiempo. En la jugada del cambio, Alejandro Reyes se disponía a abandonar el terreno de juego en lugar de Marcelo Santos, decisión que provocó el evidente malestar de Bengtson dentro del campo.

Menjívar enciende a la "Revo", polémica bronca del Olimpia con el árbitro y De Olivera salvó a Motagua

Según se observó, Bengtson no solo tomó del brazo al central Armando Castro, sino que también le reclamó airadamente mientras Reyes caminaba hacia la zona de sustitución. Las cámaras captaron al atacante dirigiéndose al árbitro con gestos de inconformidad y palabras subidas de tono, en un momento que pudo escalar a mayores, pero que finalmente no pasó de los reclamos.

La actitud del delantero generó de inmediato reacciones entre los aficionados y analistas deportivos, quienes cuestionaron la conducta del futbolista, especialmente por tratarse de un referente y uno de los jugadores más experimentados del plantel albo.

Rodrigo de Olivera castigó a Olimpia y Motagua se lleva el clásico de Liga Nacional

No es la primera vez que Jerry Bengtson se ve envuelto en situaciones de este tipo. En el pasado reciente, el atacante vivió un episodio polémico en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde sostuvo un fuerte cruce verbal con varios aficionados durante un partido ante Olancho FC.

Con este nuevo incidente, el histórico goleador suma otro capítulo controvertido a su carrera, en un torneo Clausura que no solo ha estado marcado por la intensidad dentro del campo, sino también por los constantes polémicas.

