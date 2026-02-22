Espinel revela la causa de la mala racha del Olimpia y valoración tras caer ante Motagua

En cuanto a la falta de contundencia, Espinel fue autocrítico y reconoció que es un problema que se viene repitiendo. “Tenemos que trabajar sobre la contundencia, que es lo que nos está faltando”, afirmó, recordando que ante Victoria generaron muchas situaciones de gol y tampoco pudieron ganar el encuentro.

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Espinel dio la cara tras la dolorosa derrota de Olimpia en el clásico capitalino ante Motagua y dejó varias frases fuertes en conferencia. El técnico reconoció que el partido se escapó por detalles puntuales y explicó que el plan estaba claro, pero no se ejecutó con la constancia necesaria: “Se intentó lo que se había planificado, principalmente tener el tiempo de la pelota”, comenzó diciendo. Para el uruguayo, el duelo fue cerrado y se definió por mínimos márgenes: “En un partido muy parejo, era para un gol; se lo había dicho a los muchachos, el que hiciera el gol ganaba”.

El entrenador también habló de la presión que implica dirigir a Olimpia y del mal momento que viven en la tabla de posiciones: “No es excusa lo de la preparación, yo no voy a poner excusas”, sentenció. “Hay que estar con tranquilidad, recién no ha terminado la primera vuelta y esto se revierte trabajando”, expresó. Incluso fue más allá y apuntó a un problema estructural al referirse al desarrollo de jugadores en el país, señalando que en el fútbol hondureño existen “grandes carencias” en la formación de categorías menores.

Además, rechazó que su equipo haya sido ampliamente superado por Motagua: “Nunca fuimos apabullados por un rival”, sostuvo, aunque aceptó que tras el gol en contra tuvieron que cambiar sobre la marcha: “Optamos por un plan B, que no era el inicial, pero de todas maneras se intentó”.

No, no, estoy de acuerdo que se ha quedado muy superior y la tenencia menos. Si mirás el partido creo que tiene un porcentaje más de tenencia que nosotros, si es que está equivocada esa apreciación.

Sabemos que era un rival que por ahí podíamos hacerle daño provocando uno contra uno y no tuvimos mucho, no tuvimos mucho para generar después y meterla en el área. Entonces creo que por ahí, en un partido muy parejo, en un partido muy parejo, era para un gol, se lo había dicho a los muchachos y que hiciera el gol ganara porque fue muy parejo. Creo que pecamos en esos detalles y bueno, después tuvimos que salir a buscar el resultado con un gol en contra, donde ya optamos por un plan B, que no era el inicial, pero de todas maneras se intentó, pero no pudimos llegar a lograr el objetivo.

A ver, se intentó lo que se había planificado, principalmente tener el tiempo de la pelota, un rival que sabíamos que por ahí no iba a regalar el inicio desde el fondo. Lo que faltó me parece a mí fue algo que hicimos por momentos muy bien, que fue llevar el balón de un lado al otro, provocar mediante la llegada rápida de uno al otro el balón de mano a mano por el lado de Pinto, principalmente en el primer tiempo, por el lado también de Kevin Güity y Edwin Rodríguez también por el otro, pero lo hicimos muy pocas veces.

A Olimpia le ha costado la contundencia en estos últimos tres partidos, no han marcado más de un gol, ¿qué le hace falta a ese equipo de medio campo para adelante para ser más contundente?

Por ahí nos está faltando también la interpretación en los resultados que no se dan. Por ahí yo dije en la conferencia pasada, en el partido pasado, fue donde generamos mayor situaciones de gol contra Victoria desde el partido que yo he dirigido y no pudimos ganar ese partido. Tal vez antes con menos situaciones se concretaban los goles y bueno, son esas rachas que por ahí los niveles de los jugadores o los encargados generalmente de hacer los goles no están pasando por ese momento que nosotros queremos y que ellos quieren también, pero bueno, son rachas que pasan. No ha pasado en los 12 meses que hemos estado acá y acá seguramente la única posibilidad que hay es seguir trabajando sobre eso, ir buscando alternativas dentro del grupo que tenemos para ver quién puede encontrar ese gol que tanto buscamos. Por ahora lo más rescatable es la actitud del equipo que, por más que por momentos con tenencia de balón o a veces con juego directo intentó, intentó siempre. Por supuesto que después quedamos abiertos y por ahí tampoco tuvo generaciones claras de gol el equipo adversario, pero creo que sí, estoy de acuerdo que tenemos que trabajar sobre la contundencia que es lo que nos está faltando.

Obviamente no se han dado los resultados y entendemos lo que ha dicho a lo largo del campeonato, que la pretemporada no fue la óptima, ¿cómo hacer para que la afición no entre en ese pánico? Porque sabemos que a Olimpia se le exige ganar todos los partidos y en especial los clásicos.

Sí, ya no es excusa lo de la preparación, yo no voy a poner excusas. Yo les dije que las primeras seis o siete fechas iban a ser turbulentas para nosotros por la carga, pero no es excusa. Hemos tenido partidos para ganar, no hemos podido ganar. Hoy fue un partido parejo, si se hubiera empatado, incluso si se hubiera ganado como lo ganó el rival, podía pasar cualquier cosa. Nunca fuimos apabullados por un rival, pero la gente, por supuesto, es pasional y hay que entenderlo. El tema que nos entra a nosotros en la cabeza es que hay que estar con tranquilidad, que recién no ha terminado la primera rueda, que esto de la única manera que se consigue revertir en las instituciones es trabajando y que en definitiva lo que importa es cuando se pasa la raya de mayo, que es lo más importante.

¿Le preocupa esto? Los resultados no se dan y cuando vemos la tabla de posiciones Real España tiene mucha diferencia con respecto al resto de los equipos.

Me preocupa y me ocupa, y si hay algo que he aprendido acá, con este formato, si bien la gente dice que Olimpia tiene que estar en el primer lugar siempre, en lo personal nosotros lo que queremos es salir campeón, no queremos salir primero de la fase regular. En definitiva hemos salido primero en los 12 meses y nunca hemos tenido la ventaja de utilizar esa ventaja para salir campeón. Entonces a mí me preocupa hoy ganar el próximo partido y me ocupa, y a partir de ahí después ir elevando en la tabla y por supuesto buscar el primer lugar, pero tampoco una desesperación para el gran objetivo que tenemos, que estando entre los seis podemos salir campeón perfectamente, que es el gran objetivo de este equipo.

El formato le genera esa tranquilidad de saber que ser primero o ser sexto es lo mismo en la Liga de Honduras para trabajar más tranquilo de aquí en adelante y lo otro, vemos a Dereck Moncada brillando en Colombia, ¿por qué no salen seguido más jugadores como Dereck Moncada en el fútbol de Honduras?

Bueno, no es que por el formato esté descansado. Vuelvo a repetir, Olimpia tiene que ser primero en la fase regular por historia, por grandeza, porque los jugadores quieren, porque yo busco eso también, pero en definitiva no te da la ventaja que desearíamos tener al salir primero. Entonces salir segundo, salir tercero, es prácticamente lo mismo. No es que esté descansado por el formato, pero sí te da un aire para seguir trabajando y no entrar en esa desesperación. Si te diera tres puntos extra y salieras primero, si te clasificara directo a las finales, por ahí tendría otra preocupación, pero tampoco una preocupación a esta altura del campeonato, donde queda mucha tela por cortar. Entonces sí estoy preocupado porque necesito ganar el próximo partido, lo que pasó ya pasó, no me sirve de nada, y quiero ganar el próximo partido. Eso es lo que me ocupa a partir de que terminó el partido de hoy, mejorar lo que no se hizo bien hoy para ganar el próximo partido.

Y en cuanto a lo de Dereck, la explicación no sé si la tengo yo, pero todos desearíamos que salieran jugadores como Dereck, y siempre lo dije, y no me sorprende lo que está pasando con Dereck, y todavía no tiene techo, va en crecimiento. Pero algo tiene el fútbol hondureño, algo tiene que no salen seguido esos jugadores. Sería un atrevido yo decir qué es lo que es, debe haber algo más profundo para analizar y seguramente otros entrenadores también podrían dar su opinión, pero en lo personal creo que la falta de posibilidad que se le da a los jugadores jóvenes desde el punto de vista de la formación en categorías menores, no hay una formación adecuada para que lleguen con toda la gama de instrumentos físicos, técnicos, tácticos, psicológicos, para que cuando lleguen a primera estén preparados. Creo que por ahí también es una de las grandes carencias que hay en este fútbol hondureño.