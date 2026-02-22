  1. Inicio
Cortes de energía eléctrica en Honduras de este lunes 23 de febrero

Las cuadrillas de la estatal eléctrica trabajarán de 9:00 am a 3:00 pm en el mantenimiento general del circuito, por lo que varias colonias se verán afectadas

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 16:14
De 9:00 am a 3:00 pm se suspenderá el servicio eléctrico en San Pedro Sula.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió que, por trabajos de mantenimiento general del circuito, se suspenderá el servicio en varias colonias de San Pedro Sula.

Los cortes programados para el lunes 23 de febrero abarcarán solo a San Pedro Sula y serán en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

San Pedro Sula de 9:00 am a 3:00 pm

Col. Quinta Marta Elena, Hacienda San Antonio, urbanización Roca de Arios, Bodega Mundo Nuevo, Bodega América Cosmetic, Tecpro, Camas Dina, Internacional de Granos y Alimentos, Droguería Nacional.

