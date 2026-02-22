Cortes de energía eléctrica en Honduras de este lunes 23 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió que, por trabajos de mantenimiento general del circuito, se suspenderá el servicio en varias colonias de San Pedro Sula.

Los cortes programados para el lunes 23 de febrero abarcarán solo a San Pedro Sula y serán en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.