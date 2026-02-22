Relación entre El Mencho y El Chapo: de la guerra a una alianza que hoy se quiebra

El punto de no retorno en esta rivalidad ocurrió en agosto de 2016. En un movimiento audaz que rompió todos los códigos no escritos del hampa, sicarios del CJNG secuestraron a los hijos de Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, en el restaurante "La Leche" de Puerto Vallarta. Fue el momento en que "El Mencho" demostró que ya no temía a la sombra de "El Chapo".