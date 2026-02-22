Olimpia vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite clásico de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Motagua vuelven a cruzarse en un clásico que puede marcar el rumbo del torneo Clausura 2026 . El Estadio Nacional será el escenario de un choque cargado de historia, presión y necesidad, con dos equipos que llegan obligados a sumar para no perder terreno en la pelea por los primeros lugares.

El conjunto dirigido por Eduardo Espinel encara el compromiso con sed de reivindicación. La inesperada caída 2-1 frente al Victoria en la jornada anterior dejó tocado al bicampeón, que además quedó fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf tras su serie ante el América de México. Ahora, toda la atención del albo está puesta en el torneo doméstico, donde marcha quinto con 8 puntos y se encuentra a nueve unidades del líder Real España.

Del otro lado aparece un Motagua sólido y competitivo. El equipo de Javier López todavía no conoce la derrota en el certamen y suma 9 puntos, ubicándose en la segunda posición con un partido menos tras su descanso en la primera fecha. Los azules llegan motivados tras empatar 1-1 ante Marathón en su anterior presentación y afrontan su segundo clásico consecutivo con la intención de extender su invicto y seguir presionando en la parte alta de la tabla.

López fue claro en la antesala del duelo: espera un partido dinámico, con el balón en constante movimiento y con su equipo capaz de neutralizar las fortalezas del rival para generar ocasiones claras de gol. El antecedente más reciente entre ambos se dio en las triangulares del Apertura 2025, cuando igualaron 1-1 en un resultado que terminó afectando las aspiraciones olimpistas.

El clásico capitalino bajará el telón de la jornada 7 este domingo a las 6:00 de la tarde en Tegucigalpa. El encuentro será transmitido por Deportes TVC y también podrá seguirse a través del minuto a minuto en EL HERALDO.HN. Todo está servido para otra batalla entre Albos y Azules.