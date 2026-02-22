Dereck Moncada se acuerda de Olimpia y revela la clave de su éxito en Colombia: "Me llena de orgullo"

Bogotá, Colombia.- El delantero hondureño Dereck Moncada anotó el sábado un lindo gol en el triunfo del Internacional de Bogotá, 3-2 sobre el Millonarios que los mantiene en la cima del balompié colombiano. Moncada habló tras el final del partido en conferencia de prensa, siendo uno de los más destacados del juego. Llegó a cinco unidades en el torneo lo que lo pone como máximo anotador del torneo.

"Estoy contento por este hermoso resultado, lo trabajamos durante la semana y contento por la actitud que mostró el equipo en el campo. Lo sabíamos que queríamos sacar los tres puntos, que no iba a ser fácil pero sacamos la jerarquía y personalidad que tiene cada jugador porque estamos remando para el mismo lado. Feliz por estos tres puntos", afirmó Moncada. El nieto de Mario Moncada e hijo del exfutbolista, Maynor Figueroa, entró con el pie derecho en el fútbol colombiano y ha disputado ocho partidos y anotado cinco goles, números que ya lo están poniendo en portada de los medios de ese país sudamericano. El exjugador del Olimpia no pierde la humildad y revela que tiene que poner el corazón. "Sabíamos que a los tres atacantes nuestros nos iban a tener bien marcados y la que tuviéramos no la íbamos a desaprovechar. Muy contento porque fue un partido complicado y agradecido con Dios por este hermoso resultado". El Internacional de Bogotá se mantiene invicto en casa, ha vencido a equipo grandes como el Deportivo Tolima, Deportivo Cali y Millonarios. Ahora se preparan para enfrentar a Águilas Doradas, rival donde Moncada seguirá siendo protagonista de titular.