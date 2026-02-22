Afectados de Koriun anuncian protestas en la capital para exigir respuestas

Los manifestantes insistieron en que el acercamiento con diputados no ha significado avances reales en el proceso, por lo que consideran que la presión social seguirá siendo la principal herramienta para lograr resultados.

Reunidos en el corazón de este municipio industrial, decenas de aportantes informaron que, aunque fueron recibidos el jueves 19 por representantes del Legislativo , aseguran que no han obtenido respuestas concretas a sus demandas, tras casi diez meses de protestas continuas en distintas zonas del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Los afectados por la empresa Koriun se declararon nuevamente en alerta y anunciaron una serie de acciones en la capital hondureña , luego de una asamblea realizada el sábado 21 de febrero en el parque central de Choloma , Cortés, donde evaluaron los avances obtenidos tras un reciente acercamiento con una comisión del Congreso Nacional.

Santiago Palma, representante de los afectados, confirmó que se preparan nuevas movilizaciones en la capital.

“Se viene una serie de acciones que estaremos haciendo como medida para este gobierno, porque nos hemos dado cuenta de que solo la presión en las calles es la que puede darle un rumbo completamente distinto a este caso”, advirtió.

Palma señaló que, aunque reconocen el espacio brindado por el Congreso, no perciben avances sustanciales. Por ello, hizo un llamado directo al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano; al presidente de la República, Nasry Asfura; y al Ministerio Público, para que “se pongan de acuerdo” y atiendan el caso.

Uno de los principales reclamos del grupo es la situación legal de Iván Velásquez, a quien identifican como responsable de la empresa.

Los aportantes sostienen que, si es dejado en libertad, podría cumplir con el compromiso de devolver el dinero invertido. Esta postura ha generado debate, mientras las investigaciones continúan en el ámbito judicial.

Como parte de la nueva estrategia, los afectados anunciaron que volverán a organizarse desde distintos departamentos del país para trasladarse a Tegucigalpa en los próximos días, en lo que sería otra jornada de presión frente a instituciones del Estado.

Con el nuevo anuncio de acciones en Tegucigalpa, el caso Koriun vuelve a escalar en el ámbito público, mientras cientos de familias aseguran seguir a la espera de una respuesta concreta que ponga fin a uno de los conflictos financieros más sonados en la zona norte del país en el último año.