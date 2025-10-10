Inversionistas de Koriun mantienen paralizado a Choloma con toma de carretera

Choloma, Honduras.-La carretera que conecta San Pedro Sula con Choloma amaneció completamente bloqueada este viernes debido a una protesta encabezada por los afectados de Koriun Inversiones, quienes iniciaron estas acciones desde el jueves por la noche.
Los manifestantes siguen exigiendo respuestas concretas sobre el paradero de su dinero y soluciones inmediatas a la falta de devolución de fondos.
Desde la noche del jueves, decenas de afectados instalaron barricadas a la altura de la zona industrial de Choloma, frente a las oficinas de la firma. Con ramas y neumáticos encendidos, bloquearon ambos carriles del bulevar CA-13, paralizando el paso vehicular entre dos de las ciudades más transitadas del norte.
El cierre ha generado un caos vial significativo, impidiendo el desplazamiento de miles de personas que intentaban trasladarse hacia San Pedro Sula o regresar a Choloma. Transportistas y trabajadores que dependen de esa ruta reportaron largas horas de espera y la suspensión de actividades laborales debido a la toma.
Agentes de la Policía Nacional se mantienen en el lugar para resguardar el orden y evitar enfrentamientos, mientras los manifestantes insisten en que no se retirarán hasta obtener respuestas oficiales.
Aseguran que han sido ignorados por las autoridades y que la falta de claridad sobre la situación legal de Koriun solo incrementa la desesperación entre los inversionistas.
No es la primera vez que los afectados de Koriun Inversiones recurren a medidas de presión, porque enn meses anteriores, grupos de inversionistas realizaron cierres similares en distintas vías del norte del país, incluyendo la carretera hacia Puerto Cortés. Aquellas manifestaciones provocaron pérdidas económicas y complicaciones en la logística comercial de la zona.