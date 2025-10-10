Inversionistas de Koriun mantienen paralizado a Choloma con toma de carretera

Choloma, Honduras.-La carretera que conecta San Pedro Sula con Choloma amaneció completamente bloqueada este viernes debido a una protesta encabezada por los afectados de Koriun Inversiones, quienes iniciaron estas acciones desde el jueves por la noche.

Los manifestantes siguen exigiendo respuestas concretas sobre el paradero de su dinero y soluciones inmediatas a la falta de devolución de fondos.

Desde la noche del jueves, decenas de afectados instalaron barricadas a la altura de la zona industrial de Choloma, frente a las oficinas de la firma. Con ramas y neumáticos encendidos, bloquearon ambos carriles del bulevar CA-13, paralizando el paso vehicular entre dos de las ciudades más transitadas del norte.