¿Dónde te toca votar el 30 de noviembre? Consulta aquí tu centro de votación

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó la plataforma censo.cne.hn para que los hondureños verifiquen su centro de votación de cara a las elecciones generales

    Se recomienda revisar los datos con anticipación para garantizar una participación organizada y sin contratiempos.

     Foto: Archivo | EL HERALDO
  • 06 de octubre de 2025 a las 14:16

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) facilitó la plataforma en línea para que los ciudadanos hondureños consulten su centro de votación asignado de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

A través del sitio oficial https://censo.cne.hn/censo/, los votantes pueden ingresar su número de identidad junto con la fecha de nacimiento y obtener información sobre el centro de votación, la junta receptora y la dirección exacta donde deberán ejercer el sufragio.

El CNE explicó que esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y evitar confusiones o aglomeraciones el día de las elecciones.

También permite a los hondureños verificar sus datos con antelación para garantizar que cada voto sea emitido correctamente.

La institución exhorta a todos los ciudadanos a realizar la consulta con tiempo para evitar inconvenientes y recordó que el voto es un derecho y deber cívico fundamental en el proceso democrático del país.

Elecciones generales del 30 de noviembre de 2025

Durante los próximos comicios, los hondureños elegirán al presidente de la República, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y los 298 alcaldes municipales.

Entre los principales aspirantes a la presidencia destacan Rixi Moncada por Libertad y Refundación (Libre), Nasry Asfura por el Partido Nacional, y Salvador Nasralla por el Partido Liberal.

También figuran Nelson Ávila por el PINU-SD y Mario Rivera por el Partido Demócrata Cristiano.

