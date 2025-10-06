¿Dónde te toca votar el 30 de noviembre? Consulta aquí tu centro de votación

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) facilitó la plataforma en línea para que los ciudadanos hondureños consulten su centro de votación asignado de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. A través del sitio oficial https://censo.cne.hn/censo/, los votantes pueden ingresar su número de identidad junto con la fecha de nacimiento y obtener información sobre el centro de votación, la junta receptora y la dirección exacta donde deberán ejercer el sufragio.

El CNE explicó que esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y evitar confusiones o aglomeraciones el día de las elecciones. También permite a los hondureños verificar sus datos con antelación para garantizar que cada voto sea emitido correctamente. La institución exhorta a todos los ciudadanos a realizar la consulta con tiempo para evitar inconvenientes y recordó que el voto es un derecho y deber cívico fundamental en el proceso democrático del país.

Elecciones generales del 30 de noviembre de 2025