La campaña electoral toma color a medida se acercan los comicios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La campaña electoral en Honduras comenzó a cobrar vida entre colores, caravanas y abrazos. Los principales aspirantes presidenciales recorren las calles del país apelando a la cercanía con la gente, buscando conectar con el votante en plazas, barrios y comunidades. El presentador y candidato presidencial Salvador Nasralla, acompañado por Eliseo Castro, aspirante a alcalde del Distrito Central, encabezó una caravana por el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, donde fue recibido por simpatizantes entre banderas y consignas.

“Yo las elecciones las voy a ganar sobradamente. Es un triunfo que no se puede cuestionar y que se va ir acentuando a medida que los independientes y los indecisos vayan decidiendo por quién van a ir a votar”, aseguró Nasralla.

Mientras tanto, el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, visitó la ciudad de Choluteca, donde aseguró que la descentralización será clave para agilizar obras municipales. “Con la descentralización, obras como el paso a desnivel que propone Eber Aplícano en Choluteca serán una realidad más rápido. Vamos a quitar la burocracia y a darle poder a la gente para que las cosas se hagan, sin esperar al gobierno central”, afirmó Asfura. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, la candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, recorrió el departamento de Gracias a Dios, donde sostuvo encuentros con comunidades misquitas. Moncada resaltó que los habitantes “son hijos del agua, pero enfrentan graves problemas con el acceso al agua y la comunicación”.