La campaña electoral toma color a medida se acercan los comicios en Honduras

La campaña electoral cobra vida entre colores, caravanas y abrazos; los aspirantes recorren plazas y barrios para conectar con el votante en cada rincón

    Salvador Nasralla, Iroshka Elvir y Eliseo Castro encabezaron una caravana del Partido Liberal en Tegucigalpa.

     Foto: EL HERALDO
  • 06 de octubre de 2025 a las 00:00

Tegucigalpa, Honduras.- La campaña electoral en Honduras comenzó a cobrar vida entre colores, caravanas y abrazos. Los principales aspirantes presidenciales recorren las calles del país apelando a la cercanía con la gente, buscando conectar con el votante en plazas, barrios y comunidades.

El presentador y candidato presidencial Salvador Nasralla, acompañado por Eliseo Castro, aspirante a alcalde del Distrito Central, encabezó una caravana por el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, donde fue recibido por simpatizantes entre banderas y consignas.

Incierto el voto en Estados Unidos ante políticas migratorias de Donald Trump

“Yo las elecciones las voy a ganar sobradamente. Es un triunfo que no se puede cuestionar y que se va ir acentuando a medida que los independientes y los indecisos vayan decidiendo por quién van a ir a votar”, aseguró Nasralla.

Nasry Asfura, del Partido Nacional, sostuvo un encuentro con diversos sectores en el sur del país.

 (Foto: redes sociales)

Mientras tanto, el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, visitó la ciudad de Choluteca, donde aseguró que la descentralización será clave para agilizar obras municipales.

“Con la descentralización, obras como el paso a desnivel que propone Eber Aplícano en Choluteca serán una realidad más rápido. Vamos a quitar la burocracia y a darle poder a la gente para que las cosas se hagan, sin esperar al gobierno central”, afirmó Asfura.

Por su parte, la candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, recorrió el departamento de Gracias a Dios, donde sostuvo encuentros con comunidades misquitas.

Moncada resaltó que los habitantes “son hijos del agua, pero enfrentan graves problemas con el acceso al agua y la comunicación”.

Rixi Moncada, de Libre, mientras llegaba a Gracias a Dios.

 (Foto: redes sociales)

Agregó que recorrerá “pueblo por pueblo, canales y ríos de las comunidades” para promover inversión que garantice movilidad, dignidad y seguridad a las familias.

Además, afirmó que los recursos naturales deben ser aprovechados en beneficio de las comunidades.

“Hay petróleo en el mar Caribe y la dictadura solo lo utilizó para el narcotráfico; cualquier recurso petrolero debe destinarse al desarrollo del pueblo misquito”, sostuvo.

