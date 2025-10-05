Rixi Moncada: “El petróleo del Caribe debe servir para el desarrollo del pueblo misquito”

​Gracias a Dios, Honduras.- La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, visitó este domingo la Mosquitia hondureña, donde aseguró que trabajará para mejorar las condiciones de acceso al agua, transporte y comunicación en la región.

Durante su recorrido, Moncada reconoció las dificultades que enfrentan los pobladores del oriente del país. “Los misquitos son hijos del agua, pero enfrentan graves problemas con el acceso al agua y la comunicación”, expresó ante los habitantes que acudieron a escuchar su mensaje en la cancha Pawanka.

La aspirante presidencial afirmó que recorrerá cada comunidad de la zona para impulsar proyectos que permitan mejorar la movilidad y el bienestar de las familias. “Yo voy a venir pueblo por pueblo y voy a recorrer sus comunidades, y vamos a hacer la inversión necesaria para que ustedes se puedan desplazar de un sitio a otro. La Mosquitia, este territorio, nunca más estará abandonado”, declaró.