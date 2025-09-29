"No es incidente": Rixi Moncada sobre papeleta de Jorge Cálix como candidato a diputado

La Esperanza, Intibucá.- La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, calificó que la difusión de la papeleta preliminar en la que figuraba Jorge Cálix como candidato a diputado del Partido Liberal en Olancho no fue un simple incidente, sino una acción premeditada.
Durante su campaña proselitista desarrollada en Intibucá el pasado domingo -28 de septiembre-, Moncada se refirió a la divulgación de la papeleta en la que aparecía Cálix como sustituto del diputado Samuel García.
El CNE emitió un comunicado aclarando que la inscripción de la candidatura de Cálix no aprobó el proceso debido a que participó en las elecciones primarias como precandidato presidencial por el partido rojiblanco, por lo que la papeleta era inválida.
"En el comunicado nos decían que van a investigar el incidente, ¿cuál incidente? En su sistema falsificaron ya una papeleta y le pusieron una foto de un traidor, de uno por el que el pueblo no votó en las elecciones primarias, ¿de qué democracia están hablando?, ¿de qué sistema democrático están hablando?", cuestionó Moncada.
La presidenciable del oficialismo continuó manifestando que lo que ocurrió en el CNE "no es incidente. Esa es la práctica constante que el bipartidismo: hacer fraude, falsificar documentos, falsificar fotografías".
"No son incidentes, son acciones criminales de gente que está dentro del CNE", apuntó.
Separan a dos personas de sus cargos en el CNE
El CNE informó que separó a dos personas de sus cargos al estar involucradas en la publicación de la papeleta en la que aparecía Jorge Cálix en la casilla 22 en los candidatos del departamento de Olancho, como sustituto a Samuel García, quien interpuso su renuncia la semana pasada.
El órgano electoral reprochó que estas personas se prestaran a tales acciones, señalando que afectan la credibilidad y confianza en el proceso electoral a menos de tres meses de las elecciones generales.
La papeleta que se divulgó el pasado 27 de septiembre tiene carácter preliminar. Será hasta el 2 de octubre cuando se publiquen las papeletas definitivas, previo a su impresión.
Aunque el CNE aclaró que la inscripción de la candidatura de Cálix no superó el proceso de validación, el actual parlamentario liberal asevera que no desistirá en su aspiración a un curul en representación por el departamento de Olancho.