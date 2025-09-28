"Yo voy a ser candidato por Olancho; que no les quepa duda": Jorge Cálix sobre inscripción en papeleta electoral

Tegucigalpa, Honduras.- "A mí me aplican una legislación que a nadie más le han aplicado en este país", cuestionó Jorge Cálix, tras referirse a su intención de inscribirse como candidado a diputado por el Partido Liberal, en la planilla del departamento de Olancho, que no fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Para la tarde del sábado, el rostro de Cálix ya figuraba en la casilla número 22 de papeleta. No obstante, horas después la plataforma no tenía ningún registro. Por lo anterior, el CNE anunció este domingo que se separó de sus cargos a dos personas de la institución, tras estar involucradas en la publicación de la papeleta electoral.

COMUNICADO No. 034-2025

Consejo Nacional Electoral toma medidas en caso de publicación indebida de papeletas preliminares pic.twitter.com/u93gZg4GJU — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) September 29, 2025

Ayer, el organismo electoral explicó en un comunicado oficial (No. 033-2025) que Cálix no superó el proceso de validación para su inscripción, ya que participó en este mismo período electoral como aspirante presidencial, por lo que le impide optar a otro cargo. Pese a ello, Cálix aseguró que "yo voy a ser candidato por Olancho; que no le queme a nadie. El 2 de octubre lo tienen ellos; los tiempos del Tribunal de Justicia los pone la ley. Ellos no me van a decir de qué tengo derecho y de qué no. Yo voy a hacer uso de mi batalla legal", advirtió, dejando a un lado la fecha oficial del CNE para la publicación de las papeletas.

"Es triste e indignante lo que sucede. Que en el CNE, que debería ser el órgano que genera más confianza y seguridad de todas las instituciones del Estado, salgan con una papeleta y 20 minutos después salgan con otra, diciendo que fue un “error”. ¿Imagínense que eso pase en las elecciones?", criticó Calix, quien aseguró que él mismo constató que figuraba en la papeleta y luego, tras revisar una vez más, la plataforma aparecía caída. "A mí me lo comentaron, me mandaron la foto y yo me metí en el sistema y luego lo publiqué en mis redes, y luego no salía. Dijeron que la página estaba caída", aseguró.

Cuestiona aceptación de Isis Cuéllar y Padilla Sunseri

"¿Que alguien me explique cómo es posible que a Rodolfo Padilla Sunseri ya le aparezca foto en la papeleta cuando tiene una condena firme que le impide ocupar cargos públicos por seis años, y él sí puede y yo no. Por qué Isis Cuéllar hace campañas y ha usado y malversado fondos públicos y yo no puedo; esas son las injusticias", cuestionó. En su cuenta de X, Cálix señaló que Padilla Sunseri vivió en Nueva Orleans (Estados Unidos) por un período de 15 años, calificando que su inscripción como candidato fue "por la fuerza".

