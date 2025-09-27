CNE rectifica y retira papeleta que mostraba a Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho

Tras la publicación de la papeleta en su sitio web, el CNE aclaró que se trata de un error y que se están tomando medidas para determinar cómo se produjo la filtración

    El Consejo Nacional Electoral difundió una papeleta en la que Jorge Cálix aparecía como candidato a diputado en la casilla 22 del Partido Liberal, pero aclaró que fue un error.

     Foto:Alex Pérez/ EL HERALDO
  • 27 de septiembre de 2025 a las 19:42

Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró este sábado que la papeleta preliminar en la que aparecía Jorge Cálix como candidato a diputado por el Partido Liberal en Olancho fue un error en el sistema de divulgación y ya fue retirada.

En las últimas horas circuló la papeleta publicada por el propio CNE, donde figuraba el nombre del exprecandidato presidencial en la casilla 22 de diputados por Olancho.

Sin embargo, el organismo electoral explicó en un comunicado oficial (No. 033-2025) que Cálix no superó el proceso de validación para su inscripción, ya que participó en este mismo período electoral como aspirante presidencial, lo que le impide optar a otro cargo.

El CNE aseguró que se trató de un error del sistema y ordenó retirar de inmediato la papeleta de divulgación. Minutos después, al intentar ver de nuevo la papeleta, ya no aparecía disponible en el sitio web del órgano rector de las elecciones.

Además, informó que se abrirá una investigación para esclarecer el incidente y determinar responsabilidades.

  • ​​​Esta es la papeleta que circuló, en la que Jorge Cálix aparece en la casilla 22 del Partido Liberal; sin embargo, el CNE aseguró que se trató de un error que será investigado.

     (Foto: Cortesía CNE)
  • Al ingresar al sitio web del CNE para revisar la papeleta de los candidatos a diputado por Olancho, se muestra que aún está en diseño, cuando anteriormente sí aparecía.

     (Foto: Captura -sitio web del CNE)
En los últimos días se había discutido la posibilidad de que Cálix sustituyera a Samuel García en la planilla liberal por Olancho.

El propio Cálix había señalado antecedentes de sustituciones en otros departamentos, como el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en 2021, e Hipólito Perdomo, en Santa Bárbara. Sin embargo, en este caso, la autoridad electoral descartó su participación.

