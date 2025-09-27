CNE rectifica y retira papeleta que mostraba a Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho

Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró este sábado que la papeleta preliminar en la que aparecía Jorge Cálix como candidato a diputado por el Partido Liberal en Olancho fue un error en el sistema de divulgación y ya fue retirada.

En las últimas horas circuló la papeleta publicada por el propio CNE, donde figuraba el nombre del exprecandidato presidencial en la casilla 22 de diputados por Olancho.

Sin embargo, el organismo electoral explicó en un comunicado oficial (No. 033-2025) que Cálix no superó el proceso de validación para su inscripción, ya que participó en este mismo período electoral como aspirante presidencial, lo que le impide optar a otro cargo.

El CNE aseguró que se trató de un error del sistema y ordenó retirar de inmediato la papeleta de divulgación. Minutos después, al intentar ver de nuevo la papeleta, ya no aparecía disponible en el sitio web del órgano rector de las elecciones.



Además, informó que se abrirá una investigación para esclarecer el incidente y determinar responsabilidades.