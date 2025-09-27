"¿Y entonces?": Jorge Cálix critica inscripción de candidatura de Padilla Sunseri

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, criticó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptara la inscripción de Rodolfo Padilla Sunseri como candidato a alcalde de San Pedro Sula por Libertad y Refundación (Libre), mientras él espera que aprueben su candidatura a diputado por el departamento de Olancho en sustitución a Samuel García. A través de su cuenta de X, Cálix señaló que Padilla Sunseri vivió en Nueva Orleans (Estados Unidos) por un período de 15 años, calificando que su inscripción como candidato fue "por la fuerza".

En ese sentido, finalizó su publicación con la interrogante "¿Y entonces?", mencionando los perfiles de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López. La comparación de su caso con el de Padilla Sunseri surge luego de que muchos sectores cuestionen a Cálix por querer aspirar a un curul por el departamento de Olancho ya que según el artículo 198 de la Constitución, el aspirante debe tener al menos cinco años de haber residido en el departamento que desea representa en el Congreso Nacional

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Padilla Sunseri estuvo exiliado por 15 años y retornó a Honduras en enero de este año tras ser beneficiado con la Ley de Amnistía Política, con la cual se extinguieron los procesos penales por las acusaciones de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos durante su primera gestión a cargo de la municipalidad de San Pedro Sula (2006-2009). En las elecciones primarias Padilla Sunseri no figuró en las papeletas de precandidatos, sino su hijo Adrián Rodolfo Padilla Álvarez, pero ahora el exedil sampedrano encabeza la papeleta electoral. En el caso de Cálix, no hay registros de haber residido en Olancho y su lugar de nacimiento es Tegucigalpa. Aún así, el diputado justifica que tiene propiedades en los municipios de Catacamas y Esquipulas del Norte. "Yo aquí estoy prestado de paso. Soy olanchano de cepa, de corazón, orgulloso", comentó en el foro televisivo Frente a Frente.

Controversia en la solicitud de Cálix