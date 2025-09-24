  1. Inicio
  2. · Honduras

Partido Liberal pide al CNE sustituir a Samuel García por Jorge Cálix en Olancho

El documento, fundamentado en artículos de la Constitución y de la Ley Electoral de Honduras, piden al CNE admitir y resolver conforme a derecho la aceptación de Cálix como sustituto

  • 24 de septiembre de 2025 a las 21:12

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPLH) notificó oficialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud de sustitución de candidatura del diputado Samuel Armando de Jesús García Salgado, quien renunció de manera irrevocable a su postulación por Olancho para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

En el escrito, el CCEPLH señala que la sustitución corresponde a la autoridad central partidaria, conforme lo establece la Ley Electoral, y propone en su lugar al exprecandidato presidencial y actual congresista Jorge Luis Cálix Espinal.

“Por este acto se hace una nueva propuesta del candidato (...) en virtud que, según lo contentivo en la Ley Electoral de Honduras vigente, le corresponde a la Autoridad Central Partidaria efectuar la sustitución de mérito”, expone la solicitud.

El documento, fundamentado en artículos de la Constitución y de la Ley Electoral de Honduras, pide al CNE admitir y resolver conforme a derecho la aceptación de Cálix como sustituto en la posición número uno de la planilla de diputados propietarios por Olancho.

CNE relanza contratación expedita para servicio de conectividad

La petición ocurre luego de que García alegara “razones de índole personal” para no continuar en el proceso electoral.

Sin embargo, la propuesta de inscribir a Cálix podría chocar con la posición expresada días atrás por el candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, quien pidió que las sustituciones no recaigan en dirigentes que participaron en las primarias de marzo y resultaron derrotados.

Este escenario abre un nuevo capítulo de tensión interna en el Partido Liberal, en un momento clave de definiciones electorales.

Diputados del PSH se unen en coalición al Partido Liberal

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias