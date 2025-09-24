Partido Liberal pide al CNE sustituir a Samuel García por Jorge Cálix en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPLH) notificó oficialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud de sustitución de candidatura del diputado Samuel Armando de Jesús García Salgado, quien renunció de manera irrevocable a su postulación por Olancho para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

En el escrito, el CCEPLH señala que la sustitución corresponde a la autoridad central partidaria, conforme lo establece la Ley Electoral, y propone en su lugar al exprecandidato presidencial y actual congresista Jorge Luis Cálix Espinal.

“Por este acto se hace una nueva propuesta del candidato (...) en virtud que, según lo contentivo en la Ley Electoral de Honduras vigente, le corresponde a la Autoridad Central Partidaria efectuar la sustitución de mérito”, expone la solicitud.

El documento, fundamentado en artículos de la Constitución y de la Ley Electoral de Honduras, pide al CNE admitir y resolver conforme a derecho la aceptación de Cálix como sustituto en la posición número uno de la planilla de diputados propietarios por Olancho.