La última publicación de Tatiana antes de la masacre en la Centroamérica: “Fue un año muy fuerte”

Mucha ilusión de comenzar un año nuevo, eso reflejaban las últimas publicaciones de Tatiana Lazo, una de las cuatro víctimas de la masacre en la residencial Centroamérica de Tegucigalpa.
Justo horas antes de ser asesinada junto a su madre, Esmeralda Cruz León Alvarado, su hermano Leonardo Josué Vijil León y su hijo Christopher Daniel Valle Lazo, la joven dejó una conmovedora publicación en TikTok.
Según las autoridades, Tatiana, su madre, su hijo y su hermano fueron asesinados entre el martes y miércoles, aunque sus cuerpos fueron hallados el pasado jueves 18 de diciembre por la noche.
Tatiana era muy activa en las redes sociales; incluso, su última publicación la realizó el martes 16 de diciembre. Siempre se mostró muy motivada y entusiasmada por iniciar el año 2026.
En su último posteo en TikTok, subió una foto con un fondo en el que aseguraba que en 2025 "fue un año muy fuerte emocionalmente", pero que estaba alegre de realizar varios cambios en su vida.
En el video, Tatiana expresaba: "Si me preguntan si estoy feliz por todos los cambios que hice en mi vida este año, te diría que sí".
Agregó: "Pero si me agarras en un momento sensible, te diría que no ha sido fácil. Fue un año muy fuerte, me tocó aceptar muchas cosas".
Cerró su mensaje con estas palabras: "Tengo admiración por todo lo que he logrado. La tranquilidad y la estabilidad que ahora tengo. He cambiado, sí, no lo niego, pero todo cambio es para mejorar y eso me hace sentir en paz". Su pequeño solo tenía 13 años de edad y por un buen tiempo vivió en Estados Unidos.
Otra de las publicaciones de Tatiana decía: "Agárrate 2026, porque esta mujer viene más loca, más fuerte, más inteligente". Así como esta, había más publicaciones en las que aseguraba que había sido una mujer fuerte y que había logrado cambios importantes en su vida. También mostraba el amor incondicional que le tenía a su hijo.
Esta familia fue asesinada en su propia vivienda. Tres de los cuerpos presentaban disparos y uno, puñaladas. Las autoridades no encontraron señales de que la cerradura o el pasador de la vivienda hayan sido forzados.