Motagua vs Olimpia, EN VIVO: horario, canal, dónde ver el clásico capitalino

Tegucigalpa, Honduras.- El clásico capitalino reaviva la Liga Nacional: 'Águilas' y 'Leones' vuelven a chocar en la cuarta fecha de los triangulares finales del Apertura 2025.
Aunque el partido llega en un contexto contrario para ambos equipos, la realidad es que ningún duelo contra el mayor rival se da por sentado y la competencia seguirá al rojo vivo.
Con un triunfo 2-0 en el partido previo, Olimpia llega con ventaja clara. Ese resultado lo afianzó como líder del Grupo A y eliminó matemáticamente al Motagua.
Por lo tanto, este nuevo enfrentamiento servirá para que el club merengue reafirme su dominio reciente y el Ciclón Azul busque despedirse con dignidad en un clásico que siempre trasciende lo puramente deportivo.
El duelo entre Motagua y Olimpia está fijado para el sábado 20 de diciembre a las 7:00 pm y tendrá lugar en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Alineaciones probables
Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Marcelo Santos, Sebastián Cardozo, Clever Portillo; Óscar Discua, Denis Meléndez, Rodrigo 'Droopy' Gómez, Carlos 'Zapatilla' Mejía, Jeffryn Macías y John Kleber
DT: Javier López
Olimpia: Edrick Menjívar; Carlos Sánchez, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Edwin Lobo; Agustín Mulet, Kevin Güity, José Pinto, Michaell Chirinos; Jorge Benguché y Yustin Arboleda
DT: Eduardo Espinel
Datos del partido
Sede: Estadio Nacional Chleato Uclés
Hora: 7:00 pm
Transmite: Elheraldo.hn (minuto a minuto) y Deportes TVC (TV)