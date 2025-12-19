  1. Inicio
Motagua vs Olimpia, EN VIVO: horario, canal, dónde ver el clásico capitalino

Cuarta fecha triangular: Olimpia quiere confirmar su boleto a la final; Motagua tratará de cerrar con honor el certamen

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 17:36
Mañana podría definirse el Grupo A de las Triangulares.

 Arte: Rigoberto Dias

Tegucigalpa, Honduras.- El clásico capitalino reaviva la Liga Nacional: 'Águilas' y 'Leones' vuelven a chocar en la cuarta fecha de los triangulares finales del Apertura 2025.

Aunque el partido llega en un contexto contrario para ambos equipos, la realidad es que ningún duelo contra el mayor rival se da por sentado y la competencia seguirá al rojo vivo.

"Lo manejo yo": ¿Qué sucedió para que Dereck Moncada no renovara con Olimpia?

Con un triunfo 2-0 en el partido previo, Olimpia llega con ventaja clara. Ese resultado lo afianzó como líder del Grupo A y eliminó matemáticamente al Motagua.

Por lo tanto, este nuevo enfrentamiento servirá para que el club merengue reafirme su dominio reciente y el Ciclón Azul busque despedirse con dignidad en un clásico que siempre trasciende lo puramente deportivo.

El duelo entre Motagua y Olimpia está fijado para el sábado 20 de diciembre a las 7:00 pm y tendrá lugar en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Marathón goleó al Platense con exhibición de Alexy Vega y queda a un paso de la final hondureña

Alineaciones probables

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Marcelo Santos, Sebastián Cardozo, Clever Portillo; Óscar Discua, Denis Meléndez, Rodrigo 'Droopy' Gómez, Carlos 'Zapatilla' Mejía, Jeffryn Macías y John Kleber

DT: Javier López

Olimpia: Edrick Menjívar; Carlos Sánchez, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Edwin Lobo; Agustín Mulet, Kevin Güity, José Pinto, Michaell Chirinos; Jorge Benguché y Yustin Arboleda

DT: Eduardo Espinel

Datos del partido

Sede: Estadio Nacional Chleato Uclés

Hora: 7:00 pm

Transmite: Elheraldo.hn (minuto a minuto) y Deportes TVC (TV)​

Redacción web
Alberto Cerrato

