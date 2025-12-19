Motagua vs Olimpia, EN VIVO: horario, canal, dónde ver el clásico capitalino

Aunque el partido llega en un contexto contrario para ambos equipos, la realidad es que ningún duelo contra el mayor rival se da por sentado y la competencia seguirá al rojo vivo.

Tegucigalpa, Honduras.- El clásico capitalino reaviva la Liga Nacional: 'Águilas' y 'Leones' vuelven a chocar en la cuarta fecha de los triangulares finales del Apertura 2025.

Con un triunfo 2-0 en el partido previo, Olimpia llega con ventaja clara. Ese resultado lo afianzó como líder del Grupo A y eliminó matemáticamente al Motagua.

Por lo tanto, este nuevo enfrentamiento servirá para que el club merengue reafirme su dominio reciente y el Ciclón Azul busque despedirse con dignidad en un clásico que siempre trasciende lo puramente deportivo.

El duelo entre Motagua y Olimpia está fijado para el sábado 20 de diciembre a las 7:00 pm y tendrá lugar en el estadio Nacional Chelato Uclés.