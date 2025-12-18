El representante de Dereck Moncada revela el porqué no renovó con Olimpia

Dereck Moncada aprovechó la oportunidad que se le presentó en el último año y medio con el León, ahora dará el salto luego de vivir un proceso extenso que comenzó en las ligas menores de Talanga y luego en las Fuerzas Básicas del Olimpia.

Tegucigalpa, Honduras.- El fichaje de Dereck Moncada al Necaxa de la Liga MX sorprendió este jueves 18 de diciembre al fútbol de Honduras y El Heraldo oficializó todo, incluso, que el extremo de 18 años será cedido de inmediato al Internacional de Bogotá de la primera división de Colombia.

Su representante en este camino ha sido su abuelo Mario Moncada, exárbitro profesional de la Liga Nacional y comisionado de Condepor, mismo que reveló los detalles previos a conocerse la información.

Mario Moncada dio a conocer detalles que sorprendieron a muchos al responderle a la cuenta de Facebook CD Olimpia Noticias sobre la salida de su nieto al extranjero.

“Lo manejo yo, primera opción fue siempre Olimpia, me reuní con Rafa Villeda y Osman Madrid en mi oficina y les hice saber cuáles eran mis condiciones para renovar contrato, no aceptaron”, destacó Mario Moncada en la respuesta que dio.

Y agregó: “Les fui claro que lo único que quería era que lo vendieron ellos en agradecimiento a una institución que me le abrió las puertas”.