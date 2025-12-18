Presidente del Olimpia opinó sobre salida de Dereck Moncada y el formato de la liga

Tegucigalpa, Honduras.- Luego del triunfo 2-0 del Olimpia ante Motagua, el presidente de los albos, Rafael Villeda, atendió a Diario Diez para hablar de varios temas importantes: cerca de una nueva final, salida de Dereck Moncada y el formato de la Liga Nacional. El mandamás del Olimpia fue contundente al decir que Moncada, anotador de uno de los goles del león, no debió salir del equipo tan joven y que necesitaba más minutos con el equipo de Espinel. "Es una decisión familiar y la vamos a respetar".

Entrevista con el presidente

Opinión del partido El equipo jugó bien, se tuvo varias oportunidades así como las que Motagua pegó en el poste, pero me siento contento. Los cambios que hizo el profe entraron bien y ahora el sábado buscaremos la final, una meta que tenemos en el club. Se dejó fuera al rival La verdad que lo más importante era clasificar, era importante ganar hoy y siempre es bonito ganar un clásico, pero lo que queríamos era sumar en el grupo. ¿Hay presión tras quedar fuera de la Copa Centroamericana? Todos los torneos que participamos hay que ganarlos, eso es lo que representa Olimpia y no hay duda que después de quedar fuera, tenemos que buscar la Liga Nacional. Es una obligación desde que se inició la temporada y creo que todos sabemos el deseo de la afición del Olimpia de llegar a la 40.