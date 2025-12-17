Pablo Lavallén se queja del formato: "No le veo visión de negocio ni de futuro"

En otro apartado, Lavallén fue cauto al referirse a los rumores que lo vinculan con la Selección de Honduras, asegurando que no es momento de pensar en eso y que cualquier distracción podría desenfocar al grupo.

San Pedro Sula, Honduras.- Pablo Lavallén dejó claro en conferencia de prensa que su enfoque total está en Marathón y en el decisivo choque ante Platense , rival al que calificó como siempre exigente en instancias de liguilla. El técnico argentino remarcó que serán partidos cerrados, definidos por pequeños detalles.

Además, expresó su postura crítica sobre el nuevo formato de la Liga Nacional, al considerar extraño cerrar el torneo después de finalizado el año y jugar en fechas poco habituales, aunque subrayó que su responsabilidad es adaptarse y concentrarse únicamente en competir y preparar a Marathón de la mejor manera posible.

Era muy fácil la decisión. Platense ha hecho la mayoría del torneo local en el Morazán y nosotros no tenemos luz. Por el horario, no íbamos a jugar en el estadio donde ellos se sienten más cómodos, donde han jugado casi toda la temporada. Así que, el Olímpico creo que es un buen estadio y sin duda las dimensiones de la cancha también nos favorecen.

¿Por dónde pasa la determinación de jugar en el Estadio Olímpico, sabiendo que Marathón suele hacerlo en el Morazán o en el Yankel? ¿Qué tanto le beneficia esa cancha al equipo?

De esa misma manera, sabiendo que son partidos de liguilla, en los que el que haga mejor las cosas y sea más certero a la hora de llegar al área rival puede sacar diferencias. Son partidos que se definen por pequeños detalles.

¿Cómo visualizan este partido? Se enfrentan dos de los equipos más goleadores, pero cuando se cruzan suelen ser partidos cerrados

Bien. Esta semana larga nos ha servido para recuperar futbolistas, para trabajar tranquilos y para mirar a los rivales mientras ellos juegan.

¿Cómo ha estado el equipo en estos días, después de haber debutado con triunfo?

Venimos trabajando de buena manera. Seguramente mañana va a ser un partido muy exigente, como siempre lo son los encuentros con Platense, y esperamos sacar el mejor resultado.

Profe, ¿cómo se viene planteando el Marathón para el día de mañana, sabiendo que ya tiene jornada doble y que el domingo vuelve a jugar contra el mismo rival?

¿La idea es hacer sentir más visitante a Platense?

Acá hay que sacar ventajas. Ellos también están tratando de jugar en su estadio a las tres de la tarde, con las condiciones del campo que ellos ya conocen. Así que cada uno aprovecha lo que puede para tratar de hacer mejor su trabajo.

¿Qué ha implementado en este Marathón? Se dice que la idea de juego no se cae y se mantiene constante

Una idea que se sostiene, no en base a actuaciones individuales, sino en base a actuaciones en equipo, desde lo colectivo, sabiendo que cada uno tiene un rol y una función dentro del equipo.

¿Eso se mantiene incluso cuando no se ganan partidos?

Ganando, empatando o lamentablemente cuando no te toca sacar puntos, el equipo sabe lo que tiene que hacer. Simplemente orden, trabajo en equipo y una filosofía de juego que han entendido muy rápido y que le sienta cómodo a este equipo.

Más allá de las lesiones o suspensiones, ¿qué tan difícil es manejar la competencia interna por la titularidad?

Ellos saben que son 30 jugadores que pelean por un objetivo en común y que muchas veces no es el mismo el que inicia que el que termina dentro del campo. Todos, en el momento que les toca, son importantes.

El futbolista hondureño suele ser especial. ¿Cómo hacerle entender esa idea colectiva y mantenerla partido a partido?

Esos son secretos de los entrenadores. Cada uno tiene sus métodos. Ellos han entendido que esto no es tenis ni boxeo, no importa lo individual. Lo individual tiene que estar enfocado en pos del conjunto.

¿Cómo se logra ese compromiso grupal?

Si nos enfocamos en lo individual, vamos a tener un equipo individualista y jugadores con un ego muy grande. Cuando hay un objetivo común, en el que participan 30 y todos son importantes según el momento, el jugador cambia su óptica y entiende que es un logro de todos.

¿Qué importancia le dan a este partido, sabiendo que mañana juegan de local y el domingo de visitante?

Nosotros no nos fijamos en lo que hacen los demás equipos. Tenemos un partido local mañana, en el que vamos a salir a ganar con nuestra estrategia, y el domingo otro partido visitante en el que también vamos a salir a ganar. Dependemos siempre de nosotros.

¿Siente que el equipo llega a esta recta final en el nivel que usted quiere?

Sí, está llegando en el nivel que queremos. Por eso tenemos que tenerlos a todos enfocados, para no bajar la intensidad, la forma ni el convencimiento.

Se perdió a una figura importante como el presidente. ¿De dónde saca fuerza para afrontar estos partidos finales?

Del compromiso que asumimos con él cuando firmamos contrato, del compromiso con la gente y con el club. Para honrar su memoria y tratar de lograr los objetivos que teníamos cuando él estaba en vida.

Un sector de la afición y la prensa lo menciona para la Selección Nacional. ¿Qué le genera eso?

Ahora no es tiempo. Tengo que pensar en lo que nos queda, que son estos partidos del triangular y, si avanzamos, en los que siguen. Trato de no leer ni escuchar nada para no desenfocarnos.

¿Pero motiva que se valore su trabajo?

Nosotros trabajamos para los clubes, en este caso para Marathón y para los futbolistas. Está bien que se valore el momento, pero nos importa lo que piensen la directiva y los jugadores, que son los que lo llevan a cabo.

¿Qué opinión le merece el nuevo formato del torneo?

El formato lo pone la Liga. Se me hace raro terminar un torneo después de que haya terminado el año. Es raro no tener vacaciones y jugar un 24 o un 25. No le veo demasiada visión de negocio ni de futuro, pero eso no depende de mí. Yo tengo que entrenar a Marathón y eso es lo que hacemos.