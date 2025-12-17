Un lujo total: Así quedó la moderna pantalla gigante en el estadio Nacional de Honduras

Este miércoles se anunció la conclusión de los trabajos de instalación de la pantalla gigante en el estadio Nacional de Honduras. Te mostramos cómo quedó.
Una gran noticia llega este miércoles para el fútbol hondureño. Siguen las mejoras en el Estadio Nacional Chelato Uclés, uno de los proyectos deportivos más ambiciosos del país.
La semana pasada se anunció oficialmente la instalación de una moderna pantalla gigante.
La inversión destinada para este nuevo sistema LED ronda varios millones de lempiras y forma parte del plan de modernización del coloso capitalino.
Para garantizar su correcto funcionamiento, expertos panameños fueron los encargados de realizar las pruebas técnicas y otorgar el visto bueno para su uso oficial.
Los trabajos de instalación avanzaron de manera rápida y eficiente, permitiendo que la pantalla esté lista en tiempo récord. El valor de la pantalla gigante es de 100 mil dólares (unos 2.5 millones de lempiras). En primera instancia se iba a instalar en el Morazán de San Pedro Sula.
El clásico de este miércoles entre Olimpia y Motagua marcará un hecho histórico al ser el primer partido en el que se utilice este nuevo elemento tecnológico.
La pantalla fue ubicada estratégicamente en la localidad de sol sur, sector tradicional donde se concentra la Barra Ultra Fiel de Olimpia.
Su tamaño, brillo y alta definición la convierten en una de las más imponentes de Centroamérica. La pantalla fue donada por la empresa china Huawei.
Con esta obra, el Estadio Nacional se suma a escenarios de la región como el Estadio Cuscatlán en El Salvador y el Nacional de Costa Rica, que también cuentan con pantallas gigantes de última generación.
Cabe destacar que además habilitó un centro de monitoreo exclusivo para el control y operación de la pantalla.
Este espacio cuenta con computadoras, televisores y equipo especializado para garantizar un funcionamiento óptimo durante cada evento.
La pantalla permitirá repeticiones instantáneas, información del juego en tiempo real y contenido multimedia en alta definición para los aficionados.
Como complemento, ya se finalizó la instalación de luces LED en el moderno techado de sol centro, dejando la iluminación del estadio al cien por ciento para el clásico entre el Ciclón Azul y los Albos.
La instalación de butacas también arrancó hoy miércoles 17 de diciembre y estará lista en los próximos días.
El Estadio Nacional será una belleza y de los recintos más modernos de la región con las mejoras que se le están haciendo.