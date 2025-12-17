Futbolista muere en grave accidente de tránsito: Su equipo deja desgarrador mensaje

"Las profundas cicatrices emocionales provocadas por la partida de Ethan, sin duda, nunca sanarán; pero hay algo seguro: el vibrante legado de Ethan nunca se desvanecerá, sin importar cuánto tiempo pase. Ethan vivirá por siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes, y pase lo que pase en el futuro, su sonrisa única, que nos cautivó a todos, jamás será olvidada", agregaron.