Futbolista muere en grave accidente de tránsito: Su equipo deja desgarrador mensaje

Luto en el fútbol mundial tras confirmarse el fallecimiento de jugador a causa de un fatal accidente de tránsito. Su equipo deja desgarrador mensaje.
"Ethan era un miembro increíblemente talentoso y muy respetado de nuestro primer equipo, que tenía toda la vida por delante", rezaba parte del comunicado de su actual club.
Se trata de Ethan McLeod, jugador que sufrió un terrible accidente automovilístico en la noche de este 16 de diciembre y ha generado conmoción en Inglaterra.
Ethan era un canterano del Wolves de la Premier League y al regresar de un partido con su actual equipo, el Macclesfield, tuvo un terrible desenlace.
"Con el corazón más apesadumbrado y una abrumadora sensación de irrealidad, el Macclesfield FC puede confirmar el fallecimiento del delantero de 21 años, Ethan McLeod", informó el club a través de un comunicado.
Y expusieron lo que pasó: "Al regresar anoche desde Bedford Town, Ethan estuvo involucrado en un accidente de tráfico en la autopista M1 que, trágicamente, le costó la vida".
"Ethan era un miembro increíblemente talentoso y muy respetado de nuestra plantilla del primer equipo, con toda una vida por delante. Pero más allá de eso, la personalidad contagiosa de Ethan lo hacía querido por todos aquellos con los que se cruzaba", agregaron.
"La noticia del fallecimiento de Ethan ha devastado a todo nuestro club y no existen palabras que puedan expresar la inmensa tristeza y pérdida que sentimos en estos momentos", continúan.
"Las profundas cicatrices emocionales provocadas por la partida de Ethan, sin duda, nunca sanarán; pero hay algo seguro: el vibrante legado de Ethan nunca se desvanecerá, sin importar cuánto tiempo pase. Ethan vivirá por siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes, y pase lo que pase en el futuro, su sonrisa única, que nos cautivó a todos, jamás será olvidada", agregaron.
Medios y equipos han lamentado el fallecimiento del jugador de 21 años.
Por su parte, el Wolves, equipo donde fue canterano ha expresado sus condolencias y apoyo: "Todo el club le brindará cuidado y apoyo tanto a él como a su familia".
"Estamos desconsolados por el trágico fallecimiento... Ethan se unió a la Academia de los Wolves a los siete años y firmó un contrato profesional con el club antes de marcharse en septiembre de 2024", decía parte del comunicado del Wolves.
Asimismo, el club ha tomado una decisión: "Se guardará un minuto de silencio en el partido del primer equipo de este sábado ante Brentford, para recordar y honrar a Ethan".
En septiembre de 2024, la etapa de McLeod con Wolves llegó a su fin y pasó a representar a Rushall Olympic y Stourbridge, antes de unirse a Macclesfield.
"Nadie tendrá nada malo que decir de Ethan. Tenía un corazón muy cálido y era increíblemente atento y considerado. Era un joven talentoso que se llevaba bien con todos en la academia, el personal y los jugadores, porque era una persona muy cariñosa", dijo Hunter-Barrett.