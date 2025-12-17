El temible 11 titular con el que Olimpia busca eliminar a Motagua

El Olimpia de Eduardo Espinel inició con pie derecho la triangular, primero se impuso como visitante ante Real España y ahora quiere repetir contra el vecino Motagua
Eduardo Espinel trabajo con más armas de cara al primer clásico de los dos que enfrentará a Motagua en la triangular final.
Edrick Menjívar sigue siendo el portero titular y este día expresó su ilusión de poder ganar este duelo ante Motagua.
Kevin Güity es de los jugadores que se ganó la confianza de Espinel en la banda derecha.
Emanuel Hernández llegó para consolidarse en la zona baja de los leones. Es el líder de la defensa blanca.
Facundo Queiroz ha venido alternando en ciertos partidos. Se espera que en el clásico retorne a la titularidad.
Carlos Sánchez no negó lo dura que es mantener la titularidad en el Olimpia, pero le apuntan a los dos torneos en la campaña.
Mulet es el llamado en la zona medular, el jugador será titular ante la falta de otro contención en los leones.
José Mario Pinto es uno de los jugadores inamovibles en la banda izquierda de los blancos y en los clásicos siempre da dolores de cabeza a los azules.
Jorge Álvarez será la novedad en el 11 titular, el volante regresa tras la lesión y sumar unos pocos minutos en el duelo ante Real España.
Michaell Chirinos está viviendo una gran temporada con los leones y con Espinel ha tenido una gran regularidad.
Yustin Arboleda está sumando más minutos y en los últimos duelos ha tenido una dupla con Benguché.
Jorge Benguché es el 9 de los leones y ante los azules seguirá comandando el ataque de los merengues.
Dereck Moncada ha estado alternando en los últimos partidos, pero es uno de los cambios indiscutibles de Espinel.
Jerry Bengtson lamentablemente se pierde todo el torneo con el Olimpia. El delantero entrena con el equipo, pero no puedo ser de la partida.
Elison Rivas es otra de las alternativas en la banda izquierda de los leones. Mantiene una dura pelea con Mango Sánchez.
Marcon Montiel ha estado fuera de las convocatorias de los últimos partidos del Olimpia por lesión.
Edwin Rodríguez regresó a los entrenamientos con sus compañeros, pero aún no tiene el alta médica y ritmo para jugar partidos de fútbol.