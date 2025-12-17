José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: "El más imbécil"

José Ramón Fernández no esconde su enojo en contra de David Faitelson y esta vez le ha tirado con todo luego de sus declaraciones en contra del DT Antonio Mohamed
Un nuevo capítulo se ha inaugurado en las discusiones entre los periodistas José Ramón Fernández (ESPN) y David Faitelson (TUDN).
En esta ocasión el maestro arremetió contra su ex alumno por el cruce que tuvo con el técnico Antonio Mohamed durante la final de la Liga MX que el Toluca le ganó a los Tigres.
En la previa del partido, Faitelson criticó al 'Turco' Mohamed al asegurar que faltaba a la ética por sentar al portero Hugo González por el error que cometió en la final de ida.
Esto provocó que el entrenador del Toluca le reclamara a Faitelson sus comentarios y amenazara con no ofrecerle entrevistas a Televisa hasta que lo despidieran.
Este tema ha sido comentado en diferentes medios de comunicación y en ESPN no pasaron desapercibidos. El periodista Sergio Dipp platicó con José Ramón Fernández, quien durante años trabajó con Faitelson.
En la charla, el experimentado reportero señaló que esa actitud de Faitelson contra el técnico solo lo convierte "en el más imbécil" y lo apodó como el "Frankenstein de los medios".
"Puedes opinar o no opinar, pero no atacar violentamente. ¿Por qué crees que eres el número uno?"
"No, por Dios. Me parece falta de neuronas, falta de inteligencia", comentó José Ramón sobre su ex pupilo.
"Han creado un Frankenstein, ha hecho mucho daño y Mohamed actuó como tal. ¡No hay más!"
"Porque en tu casa no puedes permitir que te lleguen a decir: ¿por qué no sacas a tal jugador? ¡Estás equivocado! Es el Frankenstein de los medios", añadió.
Para cerrar el tema, Sergio Dipp le dijo a José Ramón que Faitelson es "tú alumno número uno, el más destacado". Y el periodista respondió "el más imbécil".