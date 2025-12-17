  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: "El más imbécil"

José Ramón Fernández no esconde su enojo en contra de David Faitelson y esta vez le ha tirado con todo luego de sus declaraciones en contra del DT Antonio Mohamed

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 11:20
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
1 de 12

José Ramón Fernández no esconde su enojo en contra de David Faitelson y esta vez le ha tirado con todo luego de sus declaraciones en contra del DT Antonio Mohamed
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
2 de 12

Un nuevo capítulo se ha inaugurado en las discusiones entre los periodistas José Ramón Fernández (ESPN) y David Faitelson (TUDN).
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
3 de 12

En esta ocasión el maestro arremetió contra su ex alumno por el cruce que tuvo con el técnico Antonio Mohamed durante la final de la Liga MX que el Toluca le ganó a los Tigres.
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
4 de 12

En la previa del partido, Faitelson criticó al 'Turco' Mohamed al asegurar que faltaba a la ética por sentar al portero Hugo González por el error que cometió en la final de ida.
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
5 de 12

Esto provocó que el entrenador del Toluca le reclamara a Faitelson sus comentarios y amenazara con no ofrecerle entrevistas a Televisa hasta que lo despidieran.
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
6 de 12

Este tema ha sido comentado en diferentes medios de comunicación y en ESPN no pasaron desapercibidos. El periodista Sergio Dipp platicó con José Ramón Fernández, quien durante años trabajó con Faitelson.
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
7 de 12

En la charla, el experimentado reportero señaló que esa actitud de Faitelson contra el técnico solo lo convierte "en el más imbécil" y lo apodó como el "Frankenstein de los medios".
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
8 de 12

"Puedes opinar o no opinar, pero no atacar violentamente. ¿Por qué crees que eres el número uno?"
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
9 de 12

"No, por Dios. Me parece falta de neuronas, falta de inteligencia", comentó José Ramón sobre su ex pupilo.
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
10 de 12

"Han creado un Frankenstein, ha hecho mucho daño y Mohamed actuó como tal. ¡No hay más!"
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
11 de 12

"Porque en tu casa no puedes permitir que te lleguen a decir: ¿por qué no sacas a tal jugador? ¡Estás equivocado! Es el Frankenstein de los medios", añadió.
José Ramón Fernández vuelve a la carga contra Faitelson: El más imbécil
12 de 12

Para cerrar el tema, Sergio Dipp le dijo a José Ramón que Faitelson es "tú alumno número uno, el más destacado". Y el periodista respondió "el más imbécil".
Cargar más fotos