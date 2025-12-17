Levante de Kervin Arriaga cayó ante equipo de segunda división y queda fuera de la Copa del Rey

El buen inicio levantinista se tradujo en una primera ocasión clara de peligro en un pase a la espalda de la defensa que encontró a Iker Losada completamente solo en el uno contra uno con Miguel Bañuz , pero remató excesivamente cruzado sin encontrar portería.

Valencia, España.- La Cultural y Deportiva Leonesa , de Segunda División , volverá a disputar cinco años después los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer este miércoles por 1-0 al Levante , colista de Primera, que se despidió de la competición víctima de su falta de puntería.

En el minuto 11, el equipo local se adelantó en el marcador tras una transición llevada por el jugador cedido por el Levante Paco Cortés, quien picó el balón, que sobrepasó a Diego Valera, de lo que se aprovechó Rafa Tresaco para, tras un primer disparo que despejó Pablo Campos, remachar en la línea de gol el 1-0.

De inmediato, el equipo de Álvaro del Moral puso cerco a la puerta culturalista con dos acciones consecutivas con marchamo de gol, primero en un saque de esquina de Pablo Martínez que cabeceó, con todo a su favor, Matturro, desviado y, a renglón seguido, Morales se encontró con los pies de Bañuz para evitar la igualada.

Superado el cuarto de hora, Arriaga marcó un tanto que fue anulado por un fuera de juego más que ajustado.

En otra de las transiciones que tanto rendimiento le daban a la Cultural, un balón de Iván Calero encontró a Ribeiro, que, tras recortar a su defensor, remató con la pierna derecha. El esférico lo desvió Pablo Campos.

Tuvo la Cultural la sentencia en un balón a la espalda de la defensa de Lucas Ribeiro a Paraschiv, pero el delantero rumano, con todo a su favor, disparó demasiado centrado y desvió lo justo el balón el guardameta levantinista.

La respuesta llegó de inmediato con un remate de cabeza a placer de Varela que se estrelló en el larguero sin que ninguno de sus compañeros encontrara el remate posterior.

En un partido ya descontrolado, Iker Losada, ya en el tiempo añadido, tuvo la igualada, pero su remate lo atajó en la línea de gol Miguel Bañuz.