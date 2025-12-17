  1. Inicio
  2. · Economía

Entre L2.07 y L2.51 acumulan de rebaja la gasolina regular y queroseno

El costo de ambos refinados del petróleo viene descendiendo desde el pasado 1 de diciembre, mientras que el gas vehicular reportó dos alzas consecutivas

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 18:28
Entre L2.07 y L2.51 acumulan de rebaja la gasolina regular y queroseno

En temporada de invierno suele aumentar el precio del queroseno también el diésel por mayor demanda en los Estados Unidos de América, pero este año uno de estos refinados se ha encarecido.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Más de dos lempiras es la rebaja que acumularon dos de los combustibles de mayor demanda durante las últimas tres semanas.

EL HERALDO revisó con datos de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) que el queroseno es uno de estos refinados del petróleo que ha descendido 2.51 lempiras por galón y se cotiza a 78.07 lempiras en la capital.

En 2.07 lempiras menos se compra hasta el 21 de diciembre la gasolina regular que pasó de costar 95.68 lempiras a 93.61 lempiras el galón.

Sin embargo, el Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular reportó dos incrementos consecutivos que sumaron 46 centavos.

"El volumen importado de los siguientes productos aumentó: gasolina superior en 9.2% (370,400 barriles adicionales), Gas Licuado de Petróleo en 7.3% (207,600 barriles), diésel 4.2% (292,600 barriles), querosene 2.9% (14,000 barriles) y la gasolina regular 2.4%", destaca el Banco Central de Honduras (BCH) en el informe de importación de combustibles a octubre de 2025.

Añade que "el comportamiento está impulsado principalmente por el aumento en la demanda ante el crecimiento del parque vehicular del país".

¿Qué medidas se podrían aplicar para promover el ahorro de combustibles?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias