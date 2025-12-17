Entre L2.07 y L2.51 acumulan de rebaja la gasolina regular y queroseno

Tegucigalpa, Honduras.- Más de dos lempiras es la rebaja que acumularon dos de los combustibles de mayor demanda durante las últimas tres semanas.

EL HERALDO revisó con datos de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) que el queroseno es uno de estos refinados del petróleo que ha descendido 2.51 lempiras por galón y se cotiza a 78.07 lempiras en la capital.

En 2.07 lempiras menos se compra hasta el 21 de diciembre la gasolina regular que pasó de costar 95.68 lempiras a 93.61 lempiras el galón.

Sin embargo, el Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular reportó dos incrementos consecutivos que sumaron 46 centavos.

"El volumen importado de los siguientes productos aumentó: gasolina superior en 9.2% (370,400 barriles adicionales), Gas Licuado de Petróleo en 7.3% (207,600 barriles), diésel 4.2% (292,600 barriles), querosene 2.9% (14,000 barriles) y la gasolina regular 2.4%", destaca el Banco Central de Honduras (BCH) en el informe de importación de combustibles a octubre de 2025.

Añade que "el comportamiento está impulsado principalmente por el aumento en la demanda ante el crecimiento del parque vehicular del país".