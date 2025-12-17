Tucker Genal, el tiktoker estadounidense hallado muerto en su casa: ¿se quitó la vida?

El reconocido creador de contenido estadounidense, Tucker Genal, fue hallado sin vida recientemente, en el interior de su casa en California, Estados Unidos, causando gran conmoción en la comunidad. ¿Se quitó la vida? A continuación los detalles del lamentable caso.
Tucker Genal contaba con casi tres millones de seguidores en TikTok, y más de 340,000 en la red social Instagram. Su contenido era muy apegado a la comedia, por lo que rápidamente se convirtió en una figura influyente entre los jóvenes que disfrutaban de sus sketches y desafíos.
Sobre su muerte, se ha dado a conocer que el "influencer" de 31 años, fue encontrado muerto en el interior de su residencia el pasado 11 de diciembre. Según el reporte del Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles, "se ahorcó con un colgante".
La noticia generó gran impacto en el país, sin embargo, su familia de Genal solicitó privacidad en estos momentos de luto, a través de una publicación conjunta en Instagram.
Asimismo, agradecieron el apoyo de la comunidad digital por los diversos mensajes y muestra de pesar por la muerte del joven. "Gracias por la amabilidad y la comprensión mostradas a nuestra familia", manifestaron Carson y Connor, hermanos del influencer.
En los días previos a su muerte, Tucker compartió en redes un video que recopilaba imágenes del año, cerrando con una fotografía en blanco y negro de diciembre.
El título del video, "Desearía poder revivir algunos de estos momentos dos veces", fue interpretado por muchos como una despedida silenciosa.
Sus seguidores reaccionaron con mensajes de tristeza, como: "Estoy absolutamente desconsolado", y otros que expresaron su cariño y admiración por él.
Antes de su popularidad en redes, Tucker se graduó en administración y dirección de empresas en la Universidad Furman en 2018, y trabajó como coordinador de redes sociales para Kickasso.
Junto a sus hermanos, gestionaba la cuenta TikTok Hustle House, que superaba el millón de seguidores, basando su contenido en humor y la dinámica familiar, lo que le valió reconocimiento y afecto.
El dolor entre sus seres cercanos fue palpable. Uno de sus hermanos expresó en Instagram: "Eras mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor. Te admiraré siempre".
El influencer Sean Schutt, amigo cercano, también rindió homenaje: "Me diste una luz que ni siquiera sabía que tenía. Gracias por ser tú mismo, te extrañaré siempre". Por su parte, los seguidores de Tucker siguen expresando su tristeza en redes.