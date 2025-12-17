El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida

Dos de los tres hijos Jake y Romy Reiner, expresaron su "dolor inimaginable" en su primera declaración pública tras el asesinato de sus padres. "Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos", indicaron en un escrito compartido al medio TMZ.