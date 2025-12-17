El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida

Nuevos detalles de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer han salido a la luz, como el momento en que la hija menor de la pareja, Romy, encontró sus cuerpos en el interior de su residencia de Brentwood en Los Ángeles, California.
Según los reportes, fue Romy Reiner, la menor de los tres hijos de la pareja, quien descubrió el cuerpo de su papá el pasado domingo a 3:30 de la tarde.
La información proporcionada por medios estadounidenses indican que una masajista llegó a la vivienda de la pareja para una cita programada, y al no obtener respuesta contactó a Romy para saber qué ocurría.
Romy, que vivía muy cerca de sus padres, llegó a la vivienda y al ingresar encontró el cuerpo de su papá sin vida, por lo que aparentemente salió corriendo del lugar, sin percatarse de la presencia de su mamá, que también estaba fallecida.
Se llamaron a los servicios de emergencia y un paramédico fue quien le informó a Romy que su mamá también estaba muerta.
Según la información revelada, Rob y Michele Reiner llevaban varias horas muertos, por lo que sus cuerpos presentaban rigor mortis (rigidez muscular).
Los documentos judiciales indican que el cineasta y su esposa fueron asesinados en la madrugada, varias horas antes de su descubrimiento.
Los cuerpos de la pareja fueron hallados con heridas de arma blanca en su hogar, por lo que Nick Reiner, segundo hijo de la pareja, fue arrestado horas después sin resistencia por la policía local, que lo identificó como el principal sospechoso.
Se sospecha que el asesinato ocurrió luego de que Nick después de regresar a la vivienda luego de sostener una discusión en una fiesta navideña de Conan O'Brien.
Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato recogida por un medio estadounidense.
Nick Reiner fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado. Los delitos contemplan una pena máxima de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional
Dos de los tres hijos Jake y Romy Reiner, expresaron su "dolor inimaginable" en su primera declaración pública tras el asesinato de sus padres. "Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos", indicaron en un escrito compartido al medio TMZ.