  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida

Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado horas después de conocerse la muerte de sus padres como el principal acusado del asesinato de sus padres

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 16:36
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
1 de 12

Nuevos detalles de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer han salido a la luz, como el momento en que la hija menor de la pareja, Romy, encontró sus cuerpos en el interior de su residencia de Brentwood en Los Ángeles, California.

Foto: Instagram/@michelereiner
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
2 de 12

Según los reportes, fue Romy Reiner, la menor de los tres hijos de la pareja, quien descubrió el cuerpo de su papá el pasado domingo a 3:30 de la tarde.

Foto: Instagram/@jakereiner
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
3 de 12

La información proporcionada por medios estadounidenses indican que una masajista llegó a la vivienda de la pareja para una cita programada, y al no obtener respuesta contactó a Romy para saber qué ocurría.

Foto: Instagram/@romyreine
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
4 de 12

Romy, que vivía muy cerca de sus padres, llegó a la vivienda y al ingresar encontró el cuerpo de su papá sin vida, por lo que aparentemente salió corriendo del lugar, sin percatarse de la presencia de su mamá, que también estaba fallecida.

Foto: Instagram/@romyreine
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
5 de 12

Se llamaron a los servicios de emergencia y un paramédico fue quien le informó a Romy que su mamá también estaba muerta.

Foto: Instagram/@romyreine
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
6 de 12

Según la información revelada, Rob y Michele Reiner llevaban varias horas muertos, por lo que sus cuerpos presentaban rigor mortis (rigidez muscular).

Foto: Instagram/@romyreine
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
7 de 12

Los documentos judiciales indican que el cineasta y su esposa fueron asesinados en la madrugada, varias horas antes de su descubrimiento.

Foto: Instagram/@michelereiner
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
8 de 12

Los cuerpos de la pareja fueron hallados con heridas de arma blanca en su hogar, por lo que Nick Reiner, segundo hijo de la pareja, fue arrestado horas después sin resistencia por la policía local, que lo identificó como el principal sospechoso.

 Foto: Instagram/@romyreine
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
9 de 12

Se sospecha que el asesinato ocurrió luego de que Nick después de regresar a la vivienda luego de sostener una discusión en una fiesta navideña de Conan O'Brien.

Foto: Instagram/@michelereiner
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
10 de 12

Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato recogida por un medio estadounidense.

Foto: Instagram/@michelereiner
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
11 de 12

Nick Reiner fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado. Los delitos contemplan una pena máxima de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional

 Foto: Instagram/@michelereiner
El desgarrador momento en que Romy, hija de Bob y Michele Reiner, encontró sus cuerpos sin vida
12 de 12

Dos de los tres hijos Jake y Romy Reiner, expresaron su "dolor inimaginable" en su primera declaración pública tras el asesinato de sus padres. "Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos", indicaron en un escrito compartido al medio TMZ.

 Foto: Instagram/@michelereiner
Cargar más fotos