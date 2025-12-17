De Jacob Elordi a Sydney Sweeney y más: Así se verá el elenco de Euphoria

Estas primeras imágenes transmiten que Euphoria se adentra en una etapa más adulta y profunda de sus personajes, mostrando vidas más complejas, conflictos post-adolescencia y narrativas individuales muy marcadas tras el salto temporal.
Cassie (Sydney Sweeney) luce una imagen más adulta, a veces con expresión seria o concentrada. En una foto en particular, sostiene un helado que se está derritiendo, que podría simbolizar que aunque su vida parece “dulce”, las cosas no son tan estables como parecen.
Maddy (Alexa Demie) aparece con un estilo elegante, a veces posando como si estuviera en un ambiente urbano o profesional. Esto sugiere una transición hacia una vida más independiente, con mayor enfoque en su imagen y sus propios proyectos.
Nate (Jacob Elordi) se ve en situaciones cotidianas, como preparando comida en una cocina que parece hogareña, lo que lo presenta en un contexto más doméstico tras dejar atrás parcialmente su rol más agresivo y rebelde de temporadas previas.
Jules (Hunter Schafer) luce un estilo más refinado y maduro en sus fotos, a menudo con expresión pensativa o enfocada en su entorno (como un estudio o espacio creativo).
Lexi (Maude Apatow) también tiene un look adulto y calmado en las imágenes, mostrando una postura más tranquila y feliz dentro de lo que parece ser un entorno social o de trabajo.
Rue (Zendaya) aparece con una vibra mucho más madura y seria. En una de las fotos se muestra sentada en una iglesia, mirando al cielo, lo que acentúa su conflicto interno y su búsqueda de sentido tras años difíciles.
En el póster oficial de la tercera entrega Rue está sentada dentro de un vehículo con un atuendo relajado, lo que refleja que todavía sigue luchando con su situación personal.
Fijada para abril de 2026, la popular serie de HBO dará continuidad a sus personajes principales tras un salto de cinco años, en lo que se supone representará los inicios de su etapa adulta.
La comunidad de fans que esta apuesta ha recogido desde el debut de su primera entrega en 2018 ha ido creciendo con el paso del tiempo, pese a los retrasos en las grabaciones de la tercera temporada.