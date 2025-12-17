  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama

En el avance puede verse a la exmodelo en su rol oficial, compartido entre la Casa Blanca, el penthouse de los Trump en Nueva York y el club Mar-a-Lago en la Florida

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 14:32
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
1 de 12

El documental sobre Melania Trump ofrecerá un vistazo tras bambalinas a la vida de la esquiva primera dama estadounidense, según promete el primer tráiler del filme compartido este miércoles en sus redes sociales.

 Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
2 de 12

"Aquí vamos de nuevo", advierte la exmodelo eslovena de 55 años en los primeros segundos del avance, ataviada con el ahora ya icónico atuendo de amplio sombrero y abrigo azul marino que lució en la segunda toma de posesión de su esposo, el presidente Donald Trump.

 Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
3 de 12

"Todo el mundo quiere saber. Así que aquí está", invita la primera dama.

 Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
4 de 12

En poco más de un minuto, el tráiler muestra a Melania como "testigo de la historia en ciernes" durante los momentos previos a su regreso a la Casa Blanca, entre ellos el proceso de creación del vestido blanco y negro que lució en el baile inaugural en enero pasado, y los primeros meses del segundo mandato de Trump.

 Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
5 de 12

"Por primera vez, el público de todo el mundo está invitado a las salas de cine para presenciar el desarrollo de este capítulo crucial: una mirada íntima y sin filtros a mi vida mientras compagino la familia, los negocios y la filantropía en mi extraordinario camino para convertirme en primera dama de los Estados Unidos", dijo Melania a Fox News.

 Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
6 de 12

En el avance puede verse a la exmodelo en su rol oficial, compartido entre la Casa Blanca, el penthouse de los Trump en Nueva York y la residencia preferida de su marido, el club Mar-a-Lago en la Florida, mientras ofrece un provilegiado acceso a momentos privados mientras se reincorpora a la vida pública.

 Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
7 de 12

La propia Melania es la productora ejecutiva del documental, dirigido por Brett Ratner, un cineasta conocido por la saga 'Rush Hour' y por las acusaciones de mala conducta sexual en su contra al inicio del movimiento 'Me Too', en 2017.

 Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
8 de 12

La cinta, de 104 minutos, será distribuida por los estudios de Amazon MGM, que ganó los derechos en una puja con otros grandes del entretenimiento como Netflix y Disney, en una compra histórica de 40 millones de dólares, considerada la mayor cantidad pagada por un documental, según Fox News.

 Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
9 de 12

El filme es visto como un paso más en la apertura de Melania al público estadounidense, después de la publicación de un libro de memorias a fines de 2024.

 Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
10 de 12

Melania Trump ya había dicho que durante el primer mandato de su esposo (2017-2021) quizá la gente no la entendía ni aceptaba "como ahora".

 Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
11 de 12

"Algunos quizás me ven solo como la esposa del presidente, pero soy independiente, tengo mis propias ideas y mis síes y noes. No siempre estoy de acuerdo con lo que mi marido dice o hace, y está bien", explicó en enero pasado.

Foto: Shutterstock.
Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama
12 de 12

La producción se estrenará el 30 de enero de 2026 en cines de todo el mundo.

 Foto: Shutterstock.
Cargar más fotos