Tegucigalpa, Honduras.- El año 2025 dejó decisiones polémicas, crisis institucionales y gestiones cuestionadas que impactaron directamente en la vida de los ciudadanos. En distintos niveles del Estado, algunos funcionarios quedaron en el centro de la crítica pública por su actuación, omisiones o falta de resultados. Ante este panorama, la opinión ciudadana se convierte en un termómetro clave para medir el desempeño de quienes ejercen cargos públicos. Esta encuesta busca recoger esa percepción, permitiendo a los lectores identificar a los funcionarios que, a su juicio, no estuvieron a la altura de las responsabilidades asumidas.

La votación no pretende sustituir evaluaciones técnicas ni procesos legales, sino reflejar el sentir ciudadano frente a la gestión pública. Cada participación representa una valoración individual basada en hechos, experiencias y expectativas no cumplidas. La encuesta estará disponible desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026 y los resultados se publicarán el 9 de enero.

1. Acceda al sitio digital de Diario EL HERALDO (www.elheraldo.hn) desde su PC, computadora portátil, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. 2. Busque la noticia titulada: "Encuesta: vote por el funcionario con peor desempeño en Honduras en 2025" 3. Al seleccionar la opción de su preferencia (es importante destacar que solo se permite un voto por participante), debe ir al final de la encuesta y presionar el botón rojo “Vota” para que su elección quede registrada. Es relevante señalar que, como es costumbre de este rotativo, la privacidad de los datos de los participantes está garantizada y controlada mediante la dirección IP, asegurando así la transparencia en los resultados finales. Por ejemplo, usuarios pertenecientes a empresas que comparten la misma dirección IP solo podrán participar una vez. Si desea participar en la encuesta y no puede hacerlo mientras está conectado al WiFi de su empresa, simplemente desactive el WiFi y habilite sus datos móviles. De esta manera, podrá participar sin ningún inconveniente. Los lectores tienen hasta el 8 de enero de 2026 a las 11:59 p. m. para poder participar. Una vez que usted emita su voto, podrá explorar cómo avanza la encuesta. Los resultados finales se darán a conocer el 9 de enero de 2026.