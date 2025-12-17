Roosevelt Hernández será nombrado en gabinete de Xiomara Castro este jueves, afirmó "Mel"

Tegucigalpa, Honduras.- Durante una concentración de simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) en Casa Presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales confirmó que Roosevelt Hernández será nombrado como funcionario en el gabinete de Xiomara Castro. Este jueves 18 de diciembre, la mandataria anunciará al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo nombrará a Hernández como burócrata.

Preliminarmente, se ha conocido que Roosevelt Hernández será el nuevo ministro de Defensa, cargo que deberá ostentar hasta el 27 de enero. 'Mel' Zelaya dijo que la presidenta Castro habló con el titular castrense para “que no se vaya del ejercicio de la defensa del país, la presidenta va a anunciar en cuál cargo se le ha ofrecido a Roosevelt Hernández”. A su vez, Zelaya confirmó que la mandataria se reunió el martes con los altos jerarcas militares para elegir la nueva junta de comandantes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.