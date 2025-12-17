  1. Inicio
Roosevelt Hernández será nombrado en gabinete de Xiomara Castro este jueves, afirmó "Mel"

Roosevelt Hernández pasará a ser burócrata desde este jueves cuando la presidenta Xiomara Castro anuncie su nuevo cargo, informó Mel Zelaya

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 17:02
Roosevelt Hernández ha sido el jefe de las Fuerzas Armadas desde diciembre del 2023.

Foto: Cortesía Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Durante una concentración de simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) en Casa Presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales confirmó que Roosevelt Hernández será nombrado como funcionario en el gabinete de Xiomara Castro.

Este jueves 18 de diciembre, la mandataria anunciará al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo nombrará a Hernández como burócrata.

Xiomara Castro afirma que entregará el poder el 27 de enero de 2026

Preliminarmente, se ha conocido que Roosevelt Hernández será el nuevo ministro de Defensa, cargo que deberá ostentar hasta el 27 de enero.

'Mel' Zelaya dijo que la presidenta Castro habló con el titular castrense para “que no se vaya del ejercicio de la defensa del país, la presidenta va a anunciar en cuál cargo se le ha ofrecido a Roosevelt Hernández”.

A su vez, Zelaya confirmó que la mandataria se reunió el martes con los altos jerarcas militares para elegir la nueva junta de comandantes.

Rixi Moncada dice que elecciones 2025 son las peores en la historia de Honduras y pide anularlas

La Secretaría de Defensa ha sido manejada desde finales de mayo del presente año por Orlando Garner, aunque él en condición de viceministro.

Durante el gobierno de Xiomara Castro ha habido dos ministros de Defensa: José Zelaya (hijo de Carlos Zelaya y sobrino de 'Mel') y Rixi Moncada.

Otro militar que dejó la titularidad de las FF AA para ser funcionario del actual gobierno es José Jorge Fortín, quien vacó como jefe del Estado Mayor Conjunto en diciembre de 2023 y siendo desde ese momento el viceministro de Defensa y luego el titular del Comité Permanente de Contingencias (Copeco).

