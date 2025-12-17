Colegio de Periodistas rechaza amenazas contra Renato Álvarez por parte del jefe de FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó de manera enérgica las amenazas del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, contra el periodista Renato Álvarez, director de Telenoticias y Frente a Frente. En un comunicado, el CPH solicitó a los órganos de protección de derechos humanos que tomen medidas inmediatas para garantizar la integridad de Álvarez. "Demanda a los órganos de protección de los derechos humanos, que realicen las acciones pertinentes ante esta grave amenaza, que no solo compromete la integridad personal de Renato Álvarez, sino que constituye una flagrante agresión a las libertades de prensa", menciona.

El Colegio recordó que no es la primera vez que el general Hernández amenaza a miembros de la prensa y exigió respeto hacia los periodistas, subrayando que la libertad de información debe ser protegida frente a cualquier intento de intimidación. "Demandamos respeto para que termine de la mejor manera una gestión marcada por su activismo político a fin a Libre", concluye.

Postura de Renato Álvarez

Renato Álvarez denunció públicamente que Hernández lo amenazó diciendo frases que él interpretó como intimidatorias para su seguridad. Según el periodista, las declaraciones del militar incluían calificativos despectivos y advertencias directas. “Renato Álvarez, ese hijo de pu..., basura", fue lo dicho durante una reunión del jefe de las FF AA, donde fueron separados de sus cargos varios uniformados por presuntamente reprimir a militantes de Libertad y Refundación (Libre), durante las protestas frente al Instituto de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE), sede del escrutinio especial.

Ante esto, Álvarez respondió: "¿Cómo voy a quedar? Tiene derecho a calificarme, a decir que soy basura, que soy un hijo de pu**. Mi madre muerta fue una mujer santa, eso queda para mí, pero usted tiene todo el derecho a creer lo que quiera de mi madre. Que es un gran arrastrado de los empresarios, mier**."