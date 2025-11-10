SIP, Colegio de Periodistas y AMC repudian amenazas de Roosevelt contra OPSA

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Diversos sectores nacionales e internacionales repudiaron este lunes los constantes ataques sin fundamento que el jefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), Roosevelt Hernández, ha realizado contra EL HERALDO y LA PRENSA, medios de comunicación que han expuesto cómo el jefe militar ha politizado el ente castrense y ha creado una crisis interna.En los últimos meses, Hernández ha emprendido una escalada contra los medios de comunicación que continuamente han publicado su conducta fuera de la ley, poniendo en peligro no solo la estabilidad de la institución armada, sino también la democracia de Honduras.La sociedad hondureña y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión ven con preocupación cómo Hernández, tras fracasar en su primer intento de que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/jefe-estado-mayor-desata-intimidacion-12-medios-honduras-HP23970160" target="_blank">el Ministerio Público se prestara para exigirle a los medios de comunicación que revelen las fuentes periodísticas</a>, determinó usar la estrategia de la mentira, esta vez para atacar a los medios del Grupo OPSA que continuamente han denunciado los desmanes del militar, los cuales él no ha desmentido.El 6 de noviembre, a través de los medios de comunicación del Estado y del periódico digital de las Fuerzas Armadas, Hernández, sin ninguna prueba, calificó como campaña mediática las coberturas periodísticas que EL HERALDO y LA PRENSA han realizado responsablemente sobre su gestión.Además, vinculó que detrás de ello hay negocios inexistentes entre Grupo OPSA y las empresas del Instituto de Previsión Militar (IPM), además de agregar que “la campaña no es un hecho aislado, sino parte de un entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras de crimen organizado”.