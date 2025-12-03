“Que se esperen”: azules confían en la remontada en el escrutinio

PENALES. “Final de infarto”, publican algunos medios internacionales, con respecto a las elecciones de catrachilandia. Nadie pensó que se irían a tiempo extra y a los penales.

500. Hombre, 500 millones costó el mentado TREP, para que apenas transmitiera el 57 por ciento de las actas.

PELOS. Los azulejos se mantienen tranquilos, como Camilo, pues aseguran que la remontada de SN es puro alegrón de burro y que, cuando ellos dicen que la mula es parda, es porque tienen los pelos en la mano. Será.

ACTAS. María Antonieta, Lissi Cano y Anduray juran que tienen el cien por ciento de las actas en su poder, es decir, los resultados en todo el país y que el “papi” será ratificado como el presidente electo con unos tres puntos de ventaja.

APEAN. Lo mismo dicen en el búnker de Juan Diego, que Aldana ha tomado una leve ventaja por las actas que ha ingresado el CNE, pero que, cuando menos acuerde, se lo apean.

ILUSOS. Ya extrañaban algunos que Mel Zelaya no había aparecido. Los ilusos creyeron que se había redimido y hasta arrepentido tras la aplastante derrota. Pero no.

PERDER. Allí volvió a aparecer acusando al tal “bipartidismo” de haberle dado un “golpe electoral” a la Moncha y ahora, para terminar de rematar, acusa a Trump de ser el promotor. En esos chats juran que entró en desesperación al perder también la Alcaldía de Tegus.

FISCAL. Bueno, pero los que no se chupan el dedo juran que eso se llama “chantaje” o “extorsión”, para obligar a Nasralla o al “papi” a negociar el pastel del próximo gobierno y que no le toquen a su fiscal títere y a Rebeca.

PARACAS. Anoche también reaparecieron los tales colectivos motorizados, la mayoría paracas de la alcaldía capitalina, para protestar contra el “fraude” a la Ramona. ¡Habrase visto!

MISAS. Se ignora si con su venia o no, pero en el mismo búnker del PL han confirmado misas de cuerpo presente entre personas muy, pero muy cercanas al candidato del PL y el padrino de APH. ¿Con qué propósito?

MARVIN. El clavo de orquestar las misas se lo echan a “voz de muerto”, por su cercanía al aludido líder político, y en el mismo PL desconocen cuál es el fin. Marvin Ponce jura que buscan volver a unir a SN con MZR, lo que le daría la razón a Donald Trump.

PASO. Rasel reconoce paladinamente la marimbeada y llama, como es lo correcto, a una renovación o sacudida a lo interno de Libre. Ya es tiempo que el coordinador dé un paso al costado.