Ana García, tras indulto a JOH: "Han sido cuatro años de un proceso doloroso”

Tegucigalpa, Honduras.- La ex primera dama Ana García brindó una conferencia de prensa este martes al indulto otorgado a su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, asegurando que la decisión llega después de “cuatro años de un proceso doloroso” que describió como una “cacería de brujas”.

“Me siento agradecida con Dios, es un proceso de recuperación, tras el golpe que nos tocó vivir”, expresó ante los medios desde Tegucigalpa, en donde espera poder recibir una visa humanitaria para poder reunirse con su esposo en el país del norte.

García recordó que el día de la captura de Juan Orlando, la vivienda presidencial fue rodeada por un fuerte contingente policial. “Fuimos rodeados por 600 policías. Era un caso de cacería de brujas, un juicio amañado sin ningún tipo de evidencias. Un juicio que se sustentó únicamente en el testimonio de criminales a cambio de beneficios”, afirmó.