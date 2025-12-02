Ana García, tras indulto a JOH: "Han sido cuatro años de un proceso doloroso”

Tegucigalpa, Honduras.- La ex primera dama Ana García brindó una conferencia de prensa este martes al indulto otorgado a su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, asegurando que la decisión llega después de “cuatro años de un proceso doloroso” que describió como una “cacería de brujas”.
“Me siento agradecida con Dios, es un proceso de recuperación, tras el golpe que nos tocó vivir”, expresó ante los medios desde Tegucigalpa, en donde espera poder recibir una visa humanitaria para poder reunirse con su esposo en el país del norte.
García recordó que el día de la captura de Juan Orlando, la vivienda presidencial fue rodeada por un fuerte contingente policial. “Fuimos rodeados por 600 policías. Era un caso de cacería de brujas, un juicio amañado sin ningún tipo de evidencias. Un juicio que se sustentó únicamente en el testimonio de criminales a cambio de beneficios”, afirmó.
La abogada defendió nuevamente la gestión de Hernández en materia de seguridad. “Mi esposo es el que más ha hecho en materia de lucha contra el crimen organizado y promovió leyes contra el narcotráfico para recuperar Honduras. En ningún momento tuvo relación con grupos de narcotraficantes”, insistió.
La ex primera dama señaló que la defensa de su esposo se vio limitada por la falta de herramientas frente al proceso judicial. “No tenemos nada más que nuestras palabras. Así como hicieron con Trump, el Distrito Sur se encargó de crear todo el caso”, dijo, asegurando que la acusación “se basó en una negociación entre este gobierno (Xiomara Castro) y el gobierno de Biden”.
Ana García concluyó la conferencia compartiendo con los presentes qué será lo primero que hará al reencontrarse con Juan Orlando Hernández. "Le entregaré este anillo que he cargado en mi cuello por cuatro años como símbolo de nuestra lucha", expresó.