"Mel" Zelaya a Donald Trump tras otorgar indulto a JOH: ¿Cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?

Tegucigalpa, Honduras.- José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República, calificó como injerencia la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de otorgar un indulto al también expresidente Juan Orlando Hernández, advirtiendo que esta acción no intimidará al partido Libertad y Refundación (Libre) en este proceso electoral. Zelaya expresó que “con la injerencia de Donald Trump y su perdón a JOH, el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi. Pero se equivocan de historia. Xiomara mantiene más del 55% de apoyo por su buen gobierno; Honduras la respeta y el mundo la reconoce”. En su cuenta de X/Twitter, Zelaya publicó un mensaje donde consideró “una maniobra burda: una descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular y frenar a Rixi”.

Además, advirtió que los hondureños han demostrado resistencia ante golpes de Estado, fraudes y persecuciones políticas, y que ni la influencia de Washington ni la oligarquía podrán decidir el destino del país. "Si sobrevivimos a la narco dictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo? Puede llamarnos comunistas, socialistas, insurgentes, lo que quiera", cuestionó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Continuó: "Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida, hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución".

Defendió que Rixi, candidata a la presidencia por Libre, es una mujer "intachable, honesta, sensible, capaz, con carácter firme y una campaña profundamente democrática, basada en una propuesta económica que libera al pueblo y rompe los privilegios de las élites. Por eso recurren a la injerencia: porque no pueden ganar limpiamente". Concluyó: "Somos hondureños libres, y luchamos por la autodeterminación de los pueblos y por una patria digna, justa e independiente. Señor Donald Trump, los que luchamos por la libertad estamos de pie, somos patriotas y nadie se rinde."

Indulto de JOH