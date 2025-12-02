"Mel" Zelaya a Donald Trump tras otorgar indulto a JOH: ¿Cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?

Tegucigalpa, Honduras.- José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República, calificó como injerencia la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de otorgar un indulto al también expresidente Juan Orlando Hernández, advirtiendo que esta acción no intimidará al partido Libertad y Refundación (Libre) en este proceso electoral.
Zelaya expresó que “con la injerencia de Donald Trump y su perdón a JOH, el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi. Pero se equivocan de historia. Xiomara mantiene más del 55% de apoyo por su buen gobierno; Honduras la respeta y el mundo la reconoce”.
En su cuenta de X/Twitter, Zelaya publicó un mensaje donde consideró “una maniobra burda: una descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular y frenar a Rixi”.
Además, advirtió que los hondureños han demostrado resistencia ante golpes de Estado, fraudes y persecuciones políticas, y que ni la influencia de Washington ni la oligarquía podrán decidir el destino del país.
"Si sobrevivimos a la narco dictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo? Puede llamarnos comunistas, socialistas, insurgentes, lo que quiera", cuestionó.
Continuó: "Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida, hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución".
Defendió que Rixi, candidata a la presidencia por Libre, es una mujer "intachable, honesta, sensible, capaz, con carácter firme y una campaña profundamente democrática, basada en una propuesta económica que libera al pueblo y rompe los privilegios de las élites. Por eso recurren a la injerencia: porque no pueden ganar limpiamente".
Concluyó: "Somos hondureños libres, y luchamos por la autodeterminación de los pueblos y por una patria digna, justa e independiente. Señor Donald Trump, los que luchamos por la libertad estamos de pie, somos patriotas y nadie se rinde."
Indulto de JOH
El sitio oficial del Federal Bureau of Prisons (BOP) actualizó este martes que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, con registro 91441‑054, aparece con fecha de liberación para el 1 de diciembre de 2025, ubicado actualmente en la prisión USP Hazelton,ubicada en Virginia Occidental.
La medida surge luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que indultaría al expresidente Hernández, preso en ese país por narcotráfico.
Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego en una corte de Nueva York, Estados Unidos.