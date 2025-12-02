Expresidente Juan Orlando Hernández fue liberado el 1 de diciembre, según Oficina Federal de Prisiones

Washington, Estados Unidos.- El sitio oficial del Federal Bureau of Prisons (BOP) actualizó este martes que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, con registro 91441‑054, aparece con fecha de liberación para el 1 de diciembre de 2025, ubicado actualmente en la prisión USP Hazelton,ubicada en Virginia Occidental. La medida surge luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que indultaría al expresidente Hernández, preso en ese país por narcotráfico. Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego en una corte de Nueva York, Estados Unidos. La sentencia fue emitida el 26 de junio de 2024 por el juez Kevin Castel en el circuito del Distrito Sur de Nueva York.

La información ha sido verificada directamente en la base de datos pública del BOP y confirmada por su esposa, Ana García, quien informó en su cuenta de X: "mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump". El pasado 28 de noviembre, el presidente de EE. UU., en su cuenta de Truth Social, anunció que otorgaría "un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia", publicó en su cuenta de Truth Social.

"Mi esposo volvió a ser un hombre libre", agradece su esposa

En su cuenta de X/Twitter, la ex primera dama anunció que, después de una larga espera, finalmente su esposo quedará en libertad “gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump”. "¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre", posteó en X. “Hoy damos gracias a Dios, porque Él es justo y su tiempo es perfecto. Gracias, señor presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos. A todos los amigos que nos apoyaron, a quienes nunca dejaron de orar, defender la verdad y creer en la justicia: este milagro también es suyo”, agradeció.

¿Qué es un indulto?

El indulto presidencial es una facultad del Poder Ejecutivo de una nación para perdonar, total o parcialmente, una pena impuesta por una sentencia firme, es decir, una resolución judicial definitiva. Este acto de clemencia puede extinguir la responsabilidad penal y es concedido por el presidente de la República, en este caso Donald Trump. Aunque el indulto exime de la pena, no necesariamente borra la culpabilidad.

Delitos de Juan Orlando Hernández