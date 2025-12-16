Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami

Amigos cercanos de la profesional manifestaron que se encuentran tristes por la noticia. "Helen era la única anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas en Nicaragua, y siempre me llenaba de orgullo hablar de ella. Era maravillosa, preciosa, única", escribió Andrea Tamara, a través de redes sociales, donde también adjuntó algunas postales como esta.