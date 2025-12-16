  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami

Helen Massiell Garay, de 32 años y originaria de Nicaragua, fue encontrada sin vida en un congelador de una tienda en Miami. Su muerte ha causado conmoción

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 16:54
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
1 de 12

El pasado domingo 14 de diciembre, la policía estadounidense recibió un estremecedor reporte de empleados, para avisar que hallaron un cadáver de una mujer dentro de un congelador de una famosa cadena en Miami. A continuación los detalles del caso.

 Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
2 de 12

La fémina fue identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años de edad, originaria de Nicaragua.

 Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
3 de 12

De acuerdo con el informe preliminar del Departamento de Policía de Miami, la mujer ingresó a la tienda de Dollar Tree durante la noche del sábado 13 de diciembre. Una vez dentro, caminó hasta el congelador y entró allí.

 Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
4 de 12

Sin embargo, los empleados señalaron que nadie notó la situación en el momento, por lo que cerraron el local, dando con el cuerpo de la mujer hasta el día siguiente.

 Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
5 de 12

Las autoridades se apersonaron al lugar de los hechos para indagar el caso. Hasta ahora, han calificado el caso como una "muerte por motivos no determinados".

 Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
6 de 12

La noticia causó conmoción en Miami, pero también en Nicaragua, país desde donde familiares y amigos se pronunciaron para expresar su asombro y tristeza por la noticia.

 Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
7 de 12

Según familiares, Helen se encontraba en Miami de visita, presuntamente con la intensión de ver a un familiar, y tenía previsto regresar a Nicaragua el 15 de diciembre, día en que la hallaron muerta.

 Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
8 de 12

La información que se maneja es que Helen era doctora en anestesia y que trabajaba en el hospital de niños Manuel de Jesús Rivera, en Managua, Nicaragua.

 Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
9 de 12

Amigos cercanos de la profesional manifestaron que se encuentran tristes por la noticia. "Helen era la única anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas en Nicaragua, y siempre me llenaba de orgullo hablar de ella. Era maravillosa, preciosa, única", escribió Andrea Tamara, a través de redes sociales, donde también adjuntó algunas postales como esta.

Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
10 de 12

La familia de la fémina se encuentra devastada, pues Garay Sánchez, era madre de dos hijos que quedaron en Nicaragua, mientras ella realizaba su viaje.

 Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
11 de 12

Las condiciones en las que Helen entró en el congelador todavía se desconocen, sin embargo, las investigaciones del caso continúan.

 Foto: redes sociales
Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami
12 de 12

Mientras tanto, desde Nicaragua, familiares y amigos lanzaron una recaudación de fondos a través de GoFundMe, con el objetivo de cubrir los gastos de repatriación de su cadáver hacia su lugar natal y poder darle el último adiós.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos