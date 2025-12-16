Doctora en anestesia era la nicaragüense hallada muerta en congelador de tienda en Miami

El pasado domingo 14 de diciembre, la policía estadounidense recibió un estremecedor reporte de empleados, para avisar que hallaron un cadáver de una mujer dentro de un congelador de una famosa cadena en Miami. A continuación los detalles del caso.
La fémina fue identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años de edad, originaria de Nicaragua.
De acuerdo con el informe preliminar del Departamento de Policía de Miami, la mujer ingresó a la tienda de Dollar Tree durante la noche del sábado 13 de diciembre. Una vez dentro, caminó hasta el congelador y entró allí.
Sin embargo, los empleados señalaron que nadie notó la situación en el momento, por lo que cerraron el local, dando con el cuerpo de la mujer hasta el día siguiente.
Las autoridades se apersonaron al lugar de los hechos para indagar el caso. Hasta ahora, han calificado el caso como una "muerte por motivos no determinados".
La noticia causó conmoción en Miami, pero también en Nicaragua, país desde donde familiares y amigos se pronunciaron para expresar su asombro y tristeza por la noticia.
Según familiares, Helen se encontraba en Miami de visita, presuntamente con la intensión de ver a un familiar, y tenía previsto regresar a Nicaragua el 15 de diciembre, día en que la hallaron muerta.
La información que se maneja es que Helen era doctora en anestesia y que trabajaba en el hospital de niños Manuel de Jesús Rivera, en Managua, Nicaragua.
Amigos cercanos de la profesional manifestaron que se encuentran tristes por la noticia. "Helen era la única anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas en Nicaragua, y siempre me llenaba de orgullo hablar de ella. Era maravillosa, preciosa, única", escribió Andrea Tamara, a través de redes sociales, donde también adjuntó algunas postales como esta.
La familia de la fémina se encuentra devastada, pues Garay Sánchez, era madre de dos hijos que quedaron en Nicaragua, mientras ella realizaba su viaje.
Las condiciones en las que Helen entró en el congelador todavía se desconocen, sin embargo, las investigaciones del caso continúan.
Mientras tanto, desde Nicaragua, familiares y amigos lanzaron una recaudación de fondos a través de GoFundMe, con el objetivo de cubrir los gastos de repatriación de su cadáver hacia su lugar natal y poder darle el último adiós.