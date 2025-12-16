Cámaras captaron momentos antes de que la doctora Helen Garay fuera hallada dentro de congelador

La doctora nicaragüense Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, fue hallada muerta dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree en Little Havana, Miami, el domingo 14 de diciembre. Aquí los detalles del suceso:
Garay Sánchez era madre de dos hijos menores y reconocida anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas en Nicaragua, siendo la única profesional con esa especialidad en el país.
Según la Policía de Miami, la doctora ingresó al comercio la noche del sábado por su propia cuenta y no realizó ninguna compra. Lo anterior fue captado por una camará de segurdad en la zona.
Los investigadores indicaron que, según las cámaras, Helen se dirigió a un área restringida para empleados, donde se encontraba el congelador, y permaneció allí durante la noche.
La tienda estaba cerrada mientras Garay permanecía en la zona de refrigeración, y su cuerpo fue encontrado alrededor de las 8:00 a.m. cuando un empleado abrió el establecimiento.
La Policía enfatizó que no se detectaron indicios de violencia ni se registró entrada forzada; por ahora, la muerte se clasifica como "no clasificada", a la espera del informe del médico forense.
Helen Garay estudiaba en la UNAN-León y trabajaba en el Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota” en Managua, siendo referente en su especialidad médica.
Una amiga cercana, Andrea Tamara Campos, recordó que Helen estaba de visita en Miami para ver a su padre y tenía planeado regresar a Nicaragua el lunes 15 de diciembre.
La noticia conmocionó a familiares y colegas, quienes iniciaron una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para repatriar su cuerpo; hasta el martes se habían reunido más de 11,000 dólares.
Cámaras de seguridad del Dollar Tree muestran a la doctora ingresando al local y caminando hacia la zona del congelador; sin embargo, se desconoce cómo logró acceder al área restringida ni por qué permaneció allí.
Las autoridades continúan en contacto con la familia para esclarecer posibles antecedentes médicos o problemas de salud que puedan arrojar luz sobre su muerte.
Hasta el momento, la investigación sigue abierta, y las autoridades esperan el reporte de la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade para determinar la causa exacta del fallecimiento de la especialista.