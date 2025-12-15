Desde la muerte del papa Francisco hasta la declaración de genocidio: las 12 noticias del año 2025

Los incendios en Los Ángeles, la muerte del papa Francisco, la declaración de genocidio en Gaza, la revolución de la Generación Z en Nepal, el primer ataque mortal contra una supuesta narcolancha en el Caribe y la prohibición de redes sociales a menores en Australia son algunos de los acontecimientos más destacados de 2025.
1.- Los incendios devastadores en Los Ángeles: El condado de Los Ángeles inició enero con una oleada de incendios devastadores. El fuego, que tardó en extinguirse unas tres semanas, afectó especialmente a los residentes de Altadena y Pacific Palisades y mató a una treintena de personas. En total, hubo más de 15.000 hectáreas destrozadas y pérdidas de más de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) en inmuebles.
2.- Día de los aranceles: Una de las medidas más controvertidas del presidente estadounidense, Donald Trump, este año fue la aprobación el 2 de abril de aranceles a más de 180 países en lo que él denominó el “Día de la Liberación". Esta decisión dio inicio a una guerra comercial global que ha marcado la economía mundial y las relaciones internacionales durante todo 2025.
3.- La muerte del papa Francisco: La muerte de Francisco, el papa de los pobres que con un valiente mensaje político y social intentó cambiar la Iglesia. A pesar de sus 38 días de hospitalización, en los que sufrió hasta tres crisis que hicieron temer por su vida, la muerte de Francisco, el 21 de abril, fue una relativa sorpresa.
4.- Cumbre de La Haya y crecimiento del gasto en defensa: La Haya se convirtió en el centro de la política atlántica en 2025, cuando los líderes de la OTAN se reunieron el pasado 25 de junio en una cumbre destinada a elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB durante la próxima década. La prolongación de la invasión rusa de Ucrania llevó a los aliados a revisar sus capacidades en defensa frente a la amenaza de Moscú.
5.- La Cumbre de Alaska: La cumbre entre Estados Unidos y Rusia celebrada en Alaska el 15 de agosto de 2025 reunió a los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin. Fue la primera ocasión en que Putin fue invitado a un país occidental desde la invasión de Ucrania y desde que la Corte Penal Internacional emitiese una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra.
6.- Las protestas de la Generación Z en Nepal: La indignación por el estilo de vida lujoso de los hijos de la élite fue la chispa que prendió la mecha de la revolución en Nepal, donde los jóvenes salieron a las calles el pasado 8 de septiembre y lograron derrocar al presidente del país en apenas 24 horas.
7.- El primer ataque contra una supuesta narcolancha: El 2 de septiembre hubo un punto de inflexión en la ya de por sí tensa relación entre EE.UU. y Venezuela: el Gobierno de Donald Trump efectuó su primer ataque a una supuesta narcolancha en aguas internacionales en el mar Caribe. Desde entonces, el operativo 'Lanza del Sur' ha hundido tanto en el Caribe como en el Pacífico una veintena de lanchas atribuidas a organizaciones criminales sin presentar pruebas y ha causado la muerte a al menos 87 personas.
8.- La multa a Google: Google recibió el 5 de septiembre una multa de 2.950 millones de euros (unos 3.460 millones de dólares) por parte de la Comisión Europea por abusos en el mercado de la publicidad online al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales.
Fue la sanción más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la de más de 4.000 millones de euros dirigida también contra esa plataforma por violar las normas comunitarias de la competencia a través de Android.
9.- Declaración de genocidio: El 16 de septiembre la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó lo que muchos organismos y asociaciones llevaban denunciando desde que Israel inició su ofensiva contra Gaza dos años atrás: el Estado hebreo ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja.
Una declaración que llegaba en un momento crítico para los gazatíes, con decenas de miles de muertos tras meses de bombardeos diarios y un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria impuesto por las autoridades israelíes. De hecho, la escasez de alimentos en Gaza era tal que la ONU había declarado durante el verano la situación de hambruna en el enclave palestino.
10.- El boicot a Eurovisión: España, Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia han provocado un terremoto en el Festival de la canción de Eurovisión al retirarse de la edición de 2026 por la participación de Israel. Querían que se le excluyera por sus violaciones de los derechos humanos en Gaza pero una aplastante mayoría de los países miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), con Alemania a la cabeza, decidió que permaneciera.
11.- La prohibición de RRSS a menores de 16 en Australia: Australia se ha convertido en el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Lo hizo con una ley que entró en vigor el 10 de diciembre y que estuvo impulsada por familias afectadas por los efectos nocivos de ciertas plataformas, incluidos casos que derivaron en suicidios.
12.- La victoria del ultraderechista Kast en Chile: El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo con contundencia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país andino.