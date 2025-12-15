Desde la muerte del papa Francisco hasta la declaración de genocidio: las 12 noticias del año 2025

8.- La multa a Google: Google recibió el 5 de septiembre una multa de 2.950 millones de euros (unos 3.460 millones de dólares) por parte de la Comisión Europea por abusos en el mercado de la publicidad online al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales.

Fue la sanción más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la de más de 4.000 millones de euros dirigida también contra esa plataforma por violar las normas comunitarias de la competencia a través de Android.