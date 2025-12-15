Ultraderechista y pinochetistas: ¿Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile?

El abogado y exdiputado ultracatólico José Antonio Kast se sumó este domingo a la ola de líderes de extrema derecha que gobierna en parte del mundo y se convirtió, en el primer pinochetista desde el retorno a la democracia en llegar al poder en Chile.
Con tan solo 22 años, cuando era un estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Kast hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en la propaganda televisiva para el plebiscito en 1988 sobre la continuidad del régimen.
El líder del Partido Republicano, de 59 años, se prepara para implementar a partir del próximo 11 de marzo un programa neoliberal de megarecortes y mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, después de ganar con amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara.
Nació en Santiago el 18 de enero de 1966 y es el menor de 10 hermanos. Comenzó su trayectoria política en la Universidad Católica de Chile (UC) con el gremialismo, donde conoció personas influyentes como Jaime Guzmán, fundador del partido de derecha tradicional Unión Demócrata Independiente (UDI), donde Kast militó por casi 20 años.
Padre de 9 hijos y ferviente católico, Kast fue presidente de Political Network for Values (PNfV), una red que pregona la defensa de la vida, la familia y el matrimonio en Iberoamérica.
Hijo de una próspera pareja de migrantes alemanes -su padre estuvo afiliado al partido nazi-, Kast no es un outsider de la política: fue diputado 16 años por el conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido dela dictadura, que abandonó antes de su primera candidatura presidencial, ya como independiente.
En 2019 fundó el Partido Republicano, que le llevó dos años después a perder, por amplio margen, contra Gabriel Boric en la segunda vuelta, y en 2023 a liderar el segundo y fracasado proceso constitucional.
Admirador del salvadoreño Nayib Bukele y de la italiana Giorgia Meloni, Kast se diferencia de otros líderes ultra de la región en sus formas, mucho menos disruptivas y agresivas que las de Donald Trump o Javier Milei, aunque en sus mítines hay asistentes con gorras con el eslogan trumpista 'MAGA'.
Al igual que en otros países donde la ultraderecha tiene mucha fuerza, Kast -que también tiene conexiones con VOX en España- ha fagocitado a la derecha tradicional chilena, aglutinada en el bloque Chile Vamos, y se ha convertido en el líder del sector.
El ultracatólico dijo que su victoria "no es la meta, sino el punto de partida" y aseguró que los cambios que propone "comenzaran de inmediato", pero frente a las expectativas que ha levantado su Gobierno en la ciudadanía, avisó que "los resultados no se verán al día siguiente".
Kast siempre se ha opuesto al derecho al aborto, al matrimonio igualitario y la inmigración.
En abril de 1991 se casó con la abogada María Pía Adriasola Barroilhet, con quien tiene nueve hijos, entre ellos el diputado electo José Antonio Kast Adriasola.[25] Ambos se conocieron mientras estudiaban derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile.