Tormenta de nieve afecta Nueva York: vuelos suspendidos y alerta en los cinco distritos

La Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) emitió una alerta meteorológica para los cinco distritos, ante un temporal que inició alrededor de las 22:00 horas del sábado y se extendió hasta las primeras horas del domingo. Se reportaron acumulaciones de entre 5 y 9 centímetros de nieve, con mayor intensidad en Staten Island, el sur de Brooklyn y el sureste de Queens.