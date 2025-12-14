Tormenta de nieve afecta Nueva York: vuelos suspendidos y alerta en los cinco distritos

La ciudad de Nueva York amaneció este domingo cubierta por un manto blanco tras la primera nevada de la temporada invernal, un fenómeno que también se dejó sentir en Boston y Filadelfia, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional y agencias informativas.
La nieve comenzó a caer a última hora del sábado y continuó durante la mañana del domingo, acumulándose hasta 2.6 pulgadas (casi 7 centímetros) en algunos puntos de la ciudad. Aunque el manto fue uniforme, no resultó compacto en la mayor parte de la Gran Manzana. Sin embargo, en zonas periféricas y en Nueva Jersey se registraron nevadas de mayor intensidad, donde las acumulaciones podrían alcanzar hasta seis pulgadas (más de 15 centímetros).
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que la tormenta invernal concluiría durante la tarde del domingo, aunque advirtió que las bajas temperaturas persistirán. Las autoridades no prevén una nevada significativa en términos de volumen total, pero sí condiciones que podrían generar complicaciones en la movilidad.
Desde el viernes, el Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York inició la aplicación de salmuera en carreteras y avenidas principales como medida preventiva.
Paralelamente, diversas dependencias municipales activaron protocolos para garantizar la circulación y reducir riesgos por superficies resbaladizas.
La nevada afectó de manera significativa las operaciones aéreas en los principales aeropuertos de Nueva York, donde se reportaron suspensiones temporales, restricciones y demoras de hasta seis horas.
Según datos recopilados por el New York Post, el Aeropuerto LaGuardia fue uno de los más afectados, con una orden de suspensión de operaciones en tierra que incrementó los retrasos hacia el mediodía del domingo.
En el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) se implementaron restricciones desde la mañana, permitiendo únicamente el despegue de vuelos autorizados y limitando el arribo de nuevas aeronaves hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas. En esta terminal, las demoras superaron las tres horas.
El Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, reportó retrasos mayores a cuatro horas, mientras que en Filadelfia las afectaciones fueron más moderadas, con demoras ligeramente superiores a una hora. Las restricciones en los aeropuertos neoyorquinos provocaron un efecto dominó, generando retrasos en vuelos de distintas rutas a nivel nacional.
La Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) emitió una alerta meteorológica para los cinco distritos, ante un temporal que inició alrededor de las 22:00 horas del sábado y se extendió hasta las primeras horas del domingo. Se reportaron acumulaciones de entre 5 y 9 centímetros de nieve, con mayor intensidad en Staten Island, el sur de Brooklyn y el sureste de Queens.
El comisionado de NYCEM, Zach Iscol, expresó preocupación por el impacto de la primera nevada relevante del invierno, señalando que, aunque no se trataba de una tormenta mayor, la nieve podía adherirse rápidamente a carreteras y aceras, generando condiciones peligrosas.
Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, informó sobre el despliegue de servicios públicos, incluido el Departamento de Limpieza, que activó más de 700 esparcidores de sal y continuó con la aplicación de soluciones salinas en vías principales. Las autoridades recomendaron a la población evitar conducir, optar por el transporte público cuando fuera posible y considerar tiempos adicionales de traslado.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) implementó medidas preventivas para mantener en funcionamiento el sistema de metro y trenes, con personal asignado para despejar andenes, escaleras y vías, así como el uso de trenes equipados para remover hielo y residuos. No obstante, advirtió que podrían registrarse ajustes en rutas de autobuses, dependiendo de la evolución del clima.
Finalmente, las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, como el sistema Notify NYC, y a prestar especial atención a personas vulnerables ante las bajas temperaturas y las condiciones invernales.