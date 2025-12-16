Se rompe diálogo entre Partido Nacional y Partido Liberal para revisar 2,792 actas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Las conversaciones entre dirigentes del Partido Nacional y Partido Liberal fracasaron la noche de este lunes para iniciar el escrutinio especial y mantienen empantanado el desenlace de las elecciones en Honduras.

Los partidos Nacional y Liberal no se ponen de acuerdo para iniciar el escrutinio de al menos 2,700 actas con inconsistencias, que es fundamental para definir la presidencia de la República.

Las elecciones todavía no se definen porque están con una diferencia mínima. El candidato del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, lleva 1,305,033 que representa el 40.54 por ciento (%) y el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, tiene 1,261,849 marcas para el 39.19%.