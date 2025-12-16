Se rompe diálogo entre Partido Nacional y Partido Liberal para revisar 2,792 actas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Las conversaciones entre dirigentes del Partido Nacional y Partido Liberal fracasaron la noche de este lunes para iniciar el escrutinio especial y mantienen empantanado el desenlace de las elecciones en Honduras.
Los partidos Nacional y Liberal no se ponen de acuerdo para iniciar el escrutinio de al menos 2,700 actas con inconsistencias, que es fundamental para definir la presidencia de la República.
Las elecciones todavía no se definen porque están con una diferencia mínima. El candidato del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, lleva 1,305,033 que representa el 40.54 por ciento (%) y el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, tiene 1,261,849 marcas para el 39.19%.
Están pendientes por revisar 2,792 actas que pudieran contener al menos 586,320 votos.
Estas actas no se han podido revisar, que llevaría a auscultar las urnas de esas actas y contar voto por voto. La diferencia estriba en que el Partido Nacional solo quiere entrar a este proceso solo 1,711, pues considera que las restantes 1,081 no presentan inconsistencias.
De acuerdo a los informes de EL HERALDO, en los últimos dos días ha habido acercamientos entre dirigentes de ambos partidos, pero no se han podido poner de acuerdo.
La última reunión se celebró la noche de este martes, pero fracasó porque el Partido Nacional no acepta la revisión de las 2,792 actas. La comisión del PN la encabeza la diputada María Antonieta Mejía, actual candidata a designada presidencia de Asfura. También están Tommy Zambrano.
Por el Partido Liberal están Maribel Espinoza, Alfredo Saavedra, Iroska Elvir y Arístides Mejía, entre otros.
En la reunión, la actitud fue desafiante de parte del Partido Nacional de rechazar la revisión de voto por voto de todas las 2,792 y ante esa respuesta se dio por suspendido el diálogo.