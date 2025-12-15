Partido Nacional pide calma y respeto al proceso electoral ante llamado a protestas

“Hemos pedido cordura y prudencia a los candidatos, en el marco del respeto al pueblo hondureño que salió masivamente a votar el 30 de noviembre y cuya decisión debe respetarse, nos guste o no”, expresó.

La candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía , sostuvo que el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas debe prevalecer por encima de intereses políticos y narrativas que, a su criterio, generan incertidumbre .

Tegucigalpa, Honduras.- Ante los llamados a protestas impulsados por sectores del Partido Liberal y Libertad y Refundación ( Libre ), el Partido Nacional exhortó a la cordura, la prudencia y el respeto al proceso electoral , asegurando que los mecanismos legales están establecidos y deben cumplirse para garantizar certeza y estabilidad en el país.

Mejía se refirió al escrutinio especial de actas y aclaró que el Partido Nacional no se opone a la revisión, siempre que se realice conforme a la ley electoral.

“No tenemos ningún problema en que se abran las 2,792 actas y que se cuente voto por voto, pero cumplamos con la ley y dejemos de generar caos”, afirmó, al tiempo que llamó a canalizar cualquier inconformidad por las vías institucionales.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La dirigencia nacionalista insistió en que la participación de los partidos políticos en el escrutinio especial es fundamental para transparentar el proceso y rechazó los señalamientos de temor a la revisión de actas.

“Estamos esperando en calma y tranquilidad los conteos oficiales; las actas hablan por sí solas”, manifestó Mejía, al subrayar que luego del escrutinio corresponde la etapa de impugnaciones, tal como lo establece la normativa vigente.

En ese sentido, la candidata hizo un llamado directo a respetar la institucionalidad y el debido proceso, evitando convocatorias que solo alimentan la polarización.

“Respetemos la institucionalidad, dejemos la narrativa a un lado y llamemos a la paz y a la tranquilidad”, señaló, al cuestionar las movilizaciones anunciadas en conjunto entre sectores liberales y Libre.

Por su parte, el diputado nacionalista Eder Mejía reiteró que el Partido Nacional mantiene una postura abierta y transparente, e invitó a la dirigencia liberal a contrastar las actas.

“Aquí tenemos las actas, que las comparemos; no tenemos ningún miedo”, aseguró.

El parlamentario afirmó que los resultados consignados en las actas coinciden entre las distintas instancias que las poseen y defendió que existe un ganador claro en el proceso electoral.

“Las actas que tiene el CNE, las que están publicadas y las que tenemos nosotros, dan un mismo resultado”, expresó.

El Partido Nacional llamó a brindar certidumbre al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que continúe con su labor y emita la declaratoria oficial conforme a la Constitución y la ley electoral, reiterando su llamado a la calma y a la responsabilidad de todos los actores políticos en este momento clave para el país.