Encapuchados y quemando llantas, colectivos de Libre obedecen a movilización de "Mel" Zelaya

Con banderas del partido Libertad y Refundación (Libre), quema de llantas e incluso golpeando a ciudadanos, militantes del mismo partido se han tomado la calle a inmediaciones del Infop, donde está instalado el Centro Logístico Electoral (CLE), a la altura de Plaza Cuba, en el bulevar Fuerzas Armadas. Aquí las imágenes:
Ante la negación a aceptar los resultados electorales, el partido Libre presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un recurso de nulidad de los resultados en el nivel presidencial, correspondiente al escrutinio de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Hoy, el coordinador general del partido, Manuel “Mel” Zelaya, convocó a la militancia a una movilización para exigir el conteo voto por voto de las elecciones generales, donde la "protesta pacífica" se ha convertido en "violenta".
Desde horas de la mañana, con llantas y gasolina, inició lo que para ellos es una forma de exigir un proceso limpio, pues hasta el momento los resultados del CNE han dejado fuera de la contienda presidencial al partido Libre y en desventaja al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien según el líder de Libre, es quien va ganando las elecciones, de acuerdo su recuento interno.
El grupo, conformado por hombres y mujeres, algunos con su rostro cubierto con pañuelos, quemaban neumáticos y lanzaban piedras a unos 300 metros del Infop, sobre el Bulevar Fuerzas Armadas.
Los manifestantes comenzaron a protestar frente al centro de apoyo logístico del CNE, en el que se guarda todo el material de los comicios generales, cuyos resultados totales aún se desconocen por varios problemas, incluido el inicio de un escrutinio especial previsto desde el sábado, pero que no ha podido comenzar.
En un video captado se muestra el momento en que, con cascos, puñetazos y patadas, un grupo de militantes del partido atacó a un motociclista y a su acompañante tras intentar pasar, bajándolo de su moto y obligándolo a irse del lugar.
Elementos policiales se hicieron presentes horas después del disturbio, apagando las llantas quemadas y retirando las piedras de la calle para poder habilitar el paso.
La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con el 19,29 % de los votos escrutado el 99,40 % de las actas electorales, siendo el aspirante del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, el líder con el 40,52 %, seguido por el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20 %.
Hasta la fecha, 15 días después de las elecciones, Honduras sigue sin tener un presidente electo tras los retrasos en la publicación de los resultados finales.