Encapuchados y quemando llantas, colectivos de Libre obedecen a movilización de "Mel" Zelaya

Desde horas de la mañana, con llantas y gasolina, inició lo que para ellos es una forma de exigir un proceso limpio, pues hasta el momento los resultados del CNE han dejado fuera de la contienda presidencial al partido Libre y en desventaja al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien según el líder de Libre, es quien va ganando las elecciones, de acuerdo su recuento interno.