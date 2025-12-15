En fotos: con puñetazos y patadas, militantes de Libre atacan a motociclista cerca del CLE

Con cascos, puñetazos y a patadas, un grupo demilitantes del partido Libertad y Refundación (Libre) atacaron a un motociclista y a su acompañante tras intentar pasar, cuando estos cerraron el paso como protesta a inmediaciones del Infop. Aquí las fotos.
El joven, quien no ha sido identificado, fue golpeado por colectivos de Libre que protestaban a inmediaciones del Infop, donde está instalado el Centro Logístico Electoral (CLE), a la altura de Plaza Cuba, en el bulevar Fuerzas Armadas (FF AA).
El momento fue captado en video y fotografías, donde se observa al joven en su motocicleta junto a otra persona (una mujer), quien se bajó tras ver la cantidad de personas que se acercaban hacia ellos, mientras el conductor seguía en la moto.
Militantes de Libre, con banderas en el cuello y encapuchados, se acercaron a ambos y comenzaron a golpearlos con cascos y puñetazos, arrinconándolos cerca de un vehículo.
Aunque ambos intentaron evadir la violenta protesta que se instaló tras el llamado del coordinador del partido, Manuel Zelaya Rosales, fue imposible evitar ser agredidos por los manifestantes.
La joven empezó a gritar “¡Déjenlo, déjenlo!”, mientras intentaba arrastrar a su compañero para evitar que los colectivos lo siguieran golpeando. “¡Que se vayan!”, “¡Váyanse!” gritaban otros.
Sin importar los gritos de auxilio de la joven, esta fue empujada y jaloneada mientras seguía ayudando a su acompañante a salir de la multitud de personas que los atacaban y les lanzaban cascos y patadas (en la fotografía se muestra el momento exacto en que uno de ellos patea al motociclista).
Algunos de los protestantes gritaban que pararan y que dejaran de atacar a los jóvenes, mientras otro de ellos seguía golpeándolo sin piedad, hasta obligarlo a dejar su motocicleta y ser llevado al otro extremo.
La desesperación de la mujer fue captada por cámaras de EL HERALDO, donde se le observa angustiada al intentar sacar a su acompañante. La crisis política en el país ya comienza a dejar actos de vandalismo, ante la negativa de aceptar los resultados electorales tras fallas y retrasos en su divulgación.
A 15 días de haberse llevado a cabo las elecciones en Honduras, el país sigue sin tener un presidente electo. El resultado compartido hasta el momento continúa favoreciendo al Partido Nacional, mismo que ha sido rechazado por el partido Libre.